Зеленський занепокоєний через Йорданію. Що там відбувається

19 хвилин(и) тому

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Колишній наслідний принц Йорданії Хамза бен Хусейн повідомив, що військові помістили його під домашній арешт.

Він передав ВВС відеозвернення, в якому називає те, що трапилося, частиною кампанії йорданських військових з придушення інакомислення.

На ці новини вже відреагували в Офісі президента України.

"Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави. З нетерпінням чекаємо на деталі подій та бажаємо народу Йорданії миру і процвітання", - йдеться у повідомленні на Facebook.

Повідомлення Хамза бен Хусейн передав через свого адвоката. На відеозаписі колишній наслідний принц звинувачує керівництво країни в корумпованості і некомпетентності.

За словами Хамзи бен Хусейна, йому заборонили виходити на вулицю, а також відключили доступ до інтернету й телефонний зв'язок, обґрунтувавши це тим, що він робив критичні висловлювання на адресу влади та короля Йорданії.

Самі військові до цього заперечили інформацію про домашній арешт колишнього принца, хоча визнавали, що наказали йому припинити "дії, що підривають безпеку і стабільність в країні".

Водночас Хамза бен Хусейн наполягає, що не робив нічого протизаконного. "Не я винен у корупції, некомпетентності й управлінській кризі, які процвітають у нас в країні останні 15-20 років. І не я винен у браку довіри громадян до інститутів влади", - заявив він.

Раніше стало відомо, що загалом в Йорданії затримані десятки високопосадовців. Імовірно їх підозрюють у підготовці заколоту - але офіційно суть звинувачень наразі не повідомляють.

Йорданія - ключовий партнер США у військовій операції, яку Вашингтон проводить в Сирії. США, Єгипет і Саудівська Аравія вже висловили підтримку королю Абдаллі, критика на адресу якого могла стати причиною арешту кронпринца.

Хамза бен Хусейн - старший син попереднього короля Йорданії Хусейна бен Талала. Очікували, що він стане новим королем - але на момент смерті батька принц був занадто молодий, у зв'язку з чим трон посів його зведений брат Абдалла. У 2004 році він позбавив Хамзу статусу наслідного принца.