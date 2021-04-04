Вірастюк виграв вибори в 87 окрузі. Попереду суди

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Слуга народу

На довиборах до Верховної ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, повідомила Центральна виборча комісія.

Підрахунок голосів супроводжували скандали. Результати виборів на п'яти дільницях скасували, це рішення будуть оскаржувати в суді.

За результатами опрацювання 100% протоколів, відомий спортсмен та силач Вірастюк отримав 31,25% (15 076 голосів виборців).

Його найближчий суперник Олександр Шевченко — кандидат від партії "За майбутнє" та колишній директор гірськолижного курорту "Буковель" - набрав 29,69% (14 327 голосів).

При цьому "клони" Шевченка — кандидати з таким самим прізвищем — отримали 499 голосів.

На окрузі фіксувались порушення, скандали та видовищні демарші за участі народних депутатів.

Результати виборів на 5 дільницях, де перемагав Шевченко, скасували, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

На 6 дільницях виявлено розбіжність у голосах за кандидата Олександра Шевченка - при перерахунку їх значно менше, аніж у протоколі.

Водночас керівниця ОПОРИ Ольга Айвазовська заявила, що переголосування не може бути попри скасовані дільниці.

Олександр Шевченко не планує здаватися та готує апеляцію.

Автор фото, Олександр Шевченко Підпис до фото, "Боротьба триває!" - прокоментував Олександр Шевченко рішення суду про законність перерахунку голосів на одній з дільниць

Ще один кандидат в депутати Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" набрав 28,86% (13 927 голосів).

У "Свободі" вже назвали результати виборів сфальшованими.

"Результати довиборів до Верховної Ради України на 87-му окрузі не визнаємо і вимагаємо провести перевибори, а винних у фальсифікації та зриві волевиявлення громади Прикарпаття — притягнути до відповідальності згідно з чинним законодавством", - написав лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Довибори у Верховну Раду в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися у неділю, 28 березня.