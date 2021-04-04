Вірастюк виграв вибори в 87 окрузі. Попереду суди
На довиборах до Верховної ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, повідомила Центральна виборча комісія.
Підрахунок голосів супроводжували скандали. Результати виборів на п'яти дільницях скасували, це рішення будуть оскаржувати в суді.
За результатами опрацювання 100% протоколів, відомий спортсмен та силач Вірастюк отримав 31,25% (15 076 голосів виборців).
Його найближчий суперник Олександр Шевченко — кандидат від партії "За майбутнє" та колишній директор гірськолижного курорту "Буковель" - набрав 29,69% (14 327 голосів).
При цьому "клони" Шевченка — кандидати з таким самим прізвищем — отримали 499 голосів.
На окрузі фіксувались порушення, скандали та видовищні демарші за участі народних депутатів.
Результати виборів на 5 дільницях, де перемагав Шевченко, скасували, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
На 6 дільницях виявлено розбіжність у голосах за кандидата Олександра Шевченка - при перерахунку їх значно менше, аніж у протоколі.
Водночас керівниця ОПОРИ Ольга Айвазовська заявила, що переголосування не може бути попри скасовані дільниці.
Олександр Шевченко не планує здаватися та готує апеляцію.
Ще один кандидат в депутати Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" набрав 28,86% (13 927 голосів).
У "Свободі" вже назвали результати виборів сфальшованими.
"Результати довиборів до Верховної Ради України на 87-му окрузі не визнаємо і вимагаємо провести перевибори, а винних у фальсифікації та зриві волевиявлення громади Прикарпаття — притягнути до відповідальності згідно з чинним законодавством", - написав лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Довибори у Верховну Раду в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися у неділю, 28 березня.