Жінка-капітан з Єгипту: "Мене звинуватили у блокуванні Суецького каналу"

3 хвилин(и) тому

Автор фото, MARWA ELSELEHDAR

Марва Ельселехдар перша жінка-капітан у Єгипті. Коли наприкінці березня контейнеровоз Ever Given заблокував Суецький канал, в Інтернеті ходили чутки, що у цьому винна вона.

"Я була шокована", - каже Марва.

400-метровий контейнеровоз Ever Given застряг посеред Суецького каналу ще 23 березня. Майже тиждень на звільнення каналу чекали 370 суден.

На момент блокади Суецького каналу пані Ельселехдар працювала першим помічником капітана на судні Aida IV за сотні кілометрів від Олександрії.

Цей корабель належить єгипетським органам морської безпеки і забезпечує постачання товарів і продовольства до маяка в Червоному морі.

Aida IV також використовують для підготовки курсантів з Арабської академії наук, технологій та морського транспорту, регіонального університету, яким керує Арабська ліга.

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Чутки про роль Марви Ельселехдар в історії з Ever Given значним чином спровокували скріншоти заголовка неправдивої новини, яку нібито опублікувало видання Arab News, який твердив начебто вона причетна до інциденту в Суеці.

Зображення, відредаговане в фоторедакторі, мабуть, взяли зі справжньої новини Arab News, опублікованої 22 березня, яка розповідає про успіх Марви як першої жінки у Єгипті жінки-капітана корабля.

Фото десятки разів поширили у Twitter та Facebook.

У кількох акаунтах Twitter від її імені також поширювали неправдиві твердження про те, що вона має стосунок до Ever Given.

29-річна Марва Ельселехдар розповіла ВВС, що вона не знає, хто першим поширив цю історію і чому вони це зробили.

"Мені здається, що обрали мене, тому що я успішна жінка в цій галузі або тому, що я єгиптянка. Але я не впевнена", - сказала вона.

Марва Ельселехдар не вперше стикається з проблемами у галузі, в якій історично переважають чоловіки. За даними Міжнародної морської організації, жінки становлять лише 2% усіх моряків світу.

Автор фото, MARWA ELSELEHDAR Підпис до фото, Марва Ельселехдар припускає, що її обрали жертвою, тому що вона успішна жінка у "чоловічій" професії або тому, що вона єгиптянка

Марва розповідає, що завжди любила море і мріяла приєднатися до торгового флоту після того, як її брат вступив до Арабської академії наук, технологій та морського транспорту.

Хоча в той час академія приймала на навчання лише чоловіків, вона все одно подала заявку та отримала дозвіл на вступ після юридичної перевірки тодішнього президента Єгипту Хосні Мубарака.

На кожному уроці Марва Ельселехдар каже, що стикалася з сексизмом.

"На борту усі були старшими чоловіками з різними менталітетами, тому було важко не мати однодумців для спілкування", - каже вона.

Марва розповідає, що це було важко пережити наодинці без шкоди для свого психічного здоров'я.

"Люди в нашому суспільстві досі не сприймають жінок, які довгий час працюють у морі далеко від своїх рідних, - додає вона. - Але коли ти робиш те, що любиш, не обов'язково шукати схвалення всіх".

Після закінчення навчання Марву підвищили до звання першого помічника, вона стала капітаном Aida IV. У 2015 році судно першим пройшло розширеним Суецьким каналом. На той час вона була наймолодшою і першою жінкою-капітаном у Єгипті.

У 2017 році її також відзначив президент Абдель Фаттах Ель-Сісі під час святкування Дня Єгипту.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Назва контейнеровоза, який заблокував канал, Ever Given. Водночас на борту написано назву компанії-судновласника

Коли з'явилися чутки про її причетність до блокування суецького каналу, Марва боялася, щоби це не позначилося на її роботі.

"Ця фейкова стаття була англійською мовою, тому вона поширювалася в інших країнах, — каже пані Ельселехдар. - Я дуже старалася спростувати усе, про що йшлося в статті, бо це вплинуло б на мою репутацію та зусилля, які я доклала, щоб бути там, де я зараз є".

Водночас деяка реакція на чутки її підбадьорює.

"Коментарі під статтею були дуже негативними та різкими. Але також було багато інших слів підтримки від простих людей та людей, з якими я працюю, — розповідає Марва. - Я вирішив зосередитися на всій підтримці та любові, яку отримую, і мій гнів перетворився на вдячність".

"Крім того, варто додати, що я стала ще більш відомою, ніж раніше", - додає вона.

Наступного місяця Марва Ельселехдар складатиме останній іспит на здобуття повного звання капітана і сподівається, що вона зможе бути взірцем для жінок у цій галузі.

"Моє повідомлення жінкам, які хочуть бути в морській галузі, — це боротьба за те, що ти любиш, і не дозволяйте негативу вплинути на ваше рішення", - каже Марва.