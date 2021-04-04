Amazon визнала, що водіям доводилось мочитися у пляшки

27 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Компанія Amazon вибачилась перед американським політиком за неправдиве заперечення того, що інколи водіям доводиться мочитися у пластикові пляшки.

Марк Покан, демократ з Вісконсина, у своєму твіті написав, що Amazon змушує "працівників мочитися у пляшках з-під води".

Потім офіційний акаунт Amazon у Twitter розмістив наступну відповідь: "Якби це було правдою, на нас би ніхто не працював".

Тепер компанії довелось вибачатися - після того, як з'явились докази, що водіям дійсно доводилося мочитися у пляшки.

"Ми маємо вибачитися перед паном Поканом, - йдеться у повідомленні Amazon. - Твіт був хибним. Він не врахував нашу велику кількість водіїв, а натомість помилково сфокусувався лише на наших центрах виконання замовлень".

У дописі також додали, що всі центри виконання замовлень мають десятки туалетів, якими працівники можуть користуватися "у будь-який час".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протестувальники в Лос-Анджелесі висловили підтримку працівникам Amazon в Алабамі

Пан Покан критикував Amazon за протидію зусиллям робітників у Алабамі створити профспілку.

"Оплата 15 доларів за годину не робить вас "прогресивним робочим місцем", коли ви боретесь із профспілками і змушуєте робітників мочитися у пляшки з-під води", - написав він минулого тижня.

Незабаром після цього офіційний акаунт Amazon відповів: "Ви ж не вірите в те, що робітники дійсно мають мочитися у пляшки, правда? Якби це було правдою, на нас би ніхто не працював".

Після кілька новинних ресурсів цитували численних співробітників Amazon, які підтвердили, що їм доводилося мочитися у пластикові пляшки під час роботи. Вони також описували свою невпинну роботу, як у центрах виконання замовлень, так і у водіїв доставки.

Intercept також заявив, що отримав внутрішні документи, які свідчать про те, що керівники Amazon знали про це.

У пізнішому вибаченні Amazon також зазначалося: "Ми знаємо, що водії можуть мати і мають проблеми з пошуком туалетів через затори або на сільських маршрутах, і це особливо загострилося під час коронавірусу, коли багато громадських туалетів були закриті".

У компанії додали, що проблема є "давньою загальногалузевою проблемою", і що "вони хотіли б її вирішити".

У понеділок пан Покан відхилив вибачення, написавши у Twitter: "Ох. Це не про мене, це про ваших працівників - до яких ви не ставитесь з достатньою повагою чи гідністю. Почніть з того, що визнайте неадекватні умови праці, які ви створили для ВСІХ ваших працівників, виправте це для всіх і, нарешті, дозвольте їм об'єднуватися у профспілки без втручання".

Працівники Amazon у Бессемері, штат Алабама, минулого тижня взяли участь в опитуванні щодо того, чи хочуть вони, щоб їхні інтереси представляла профспілка. Amazon виступила проти такого кроку.

Результати опитування очікують наступного тижня. Якщо працівники проголосують "за", то може утворитися перша американська профспілка Amazon.

Досі Amazon успішно протистояла зусиллям створити профспілки у США. Однак більшість європейських об'єктів є профспілковими.