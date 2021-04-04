Ринок у Миколаєві заблокувала поліція. Він працював у карантин

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот відео "300 миколаївців"

Правоохоронці заблокували речовий ринок "Колос" у Миколаєві. Це сталося після того, як підприємці вийшли на роботу попри запровадження у регіоні жорсткого карантину.

Кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії разом з поліцейськими заблокували всі входи на речовий ринок "Колос" у неділю вранці, пише місцеве видання "Новости N".

Підприємці, які працюють на ринку, заявили, що тут покупців менше, ніж у супермаркетах. І вони не розуміють, чому їм працювати не можна, а супермаркетам можна.

На ринок приїхав заступник губернатора Ігор Кузьмін. Він пояснив, що карантинні обмеження забороняють роботу непродовольчих ринків і введені тимчасово, аби зупинити поширення COVID-19, повідомляє видання "НикВести".

Своєю чергою підприємці скаржилися, що сплачують 100% за оренду торгових місць на ринку і у повному обсязі платять податки в бюджет.

Автор фото, Скріншот відео "300 миколаївців"

Працівники ринку кричали: "Ми вам не довіряємо!" і вимагали, щоб на місце приїхав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич або губернатор області Віталій Кім.

Як видно з трансляції "300 николаевцев", після спілкування на підвищених тонах чиновники і представники поліції покинули територію ринку, а торговці продовжили роботу.

Посилений карантин

2 квітня у Миколаєві у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус посилили карантин. Зокрема, заборонили роботу непродовольчих ринків та магазинів.

За порушення карантинних заходів передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Миколаївська область знаходиться у "червоній" зоні. Тут також перебуває Київ та ще 9 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У МОЗ повідомили, що до показників "червоної" зони наблизилася також Хмельницька, Черкаська та Донецька області.

2 квітня в Україні зафіксували новий антирекорд з початку пандемії - майже 20 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 433 людини померли.

З 5 квітня у Києві закривають школи, садочки та вводять спецперепустки на користування громадським транспортом. Обмеження діятимуть до 16 квітня.