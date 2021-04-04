Україна ввела санкції проти 11 компаній з РФ і контрабандистів. Хто вони

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб.

Таким чином президент увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 2 квітня, повідомляє пресслужба президента.

Під санкції потрапили 10 осіб, яких пов'язують із контрабандою.

За додатком до указу, під санкції потрапили: Бокало Іван, Пересоляк Валерій, Кушнір Юрій, Єрімічук Олександр, Фірманюк Орест, Альперін Вадим, Чудаков Олександр, Шерман Віктор, Кравченко Олександр та Дідух Володимир.

Санкції передбачають блокування рахунків і майна цих осіб, обмеження торговельних операцій, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів та інше.

2 квітня Володимир Зеленський оголосив "чорну п'ятницю" людям, які грабують Україну. "Контрабанда - це економічний тероризм проти України", - заявив президент і додав, що боротьба з контрабандою буде продовжуватися.

За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, які недоотримав державний бюджет.

Російські компанії під санкціями

Також за рішенням РНБО санкції застосували до 79 юридичних осіб. Серед них - 11 російських компаній.

Зокрема під санкції потрапило російська федеральна агенція "Росспівробітництво", авіакомпанія "Волга-Дніпро", технічна база "Зірочка" (Мурманська область), ТОВ "СНАБКОМ" (Тула), суднобудівне підприємство "Дальзавод" (Приморський край), ВАТ "514 авіаційний ремонтний завод" (Тверська область) та ВАТ "322 авіаційний ремонтний завод" (Приморський край).

Санкції застосували і до російських підприємств, які знаходяться в анексованому Криму - це завод "Спецагрегати", ТОВ "Завод Молот-Механіка", ТОВ "Севмормаш-2М" і "Севастопольський агрегатний завод".

Обмеження ввели на три роки.

Реалізацію і моніторинг ефективності санкцій доручили Кабміну, СБУ і Нацбанку.

Автор фото, Володимир Зеленський Підпис до фото, Президент вакцинувався одним з перших

План вакцинації

Також Володимир Зеленський указом від 4 квітня ввів в дію рішення РНБО про розробку Національного плану вакцинації від COVID-19. Її мета - вакцинувати більш ніж половина дорослих українців від коронавірусу.

Станом на 2 квітня рівень госпіталізації через коронавірус перевищено вже у 22 областях України. Найкритичніша ситуація у Хмельницькій, Житомирській області та в Києві.

Станом на 3 квітня в Україні отримали щеплення 290,5 тисяч осіб. Усім їм зробили першу дозу вакцини. Водночас дві дози вакцини, що передбачено протоколом, в Україні отримало лише дві людини.