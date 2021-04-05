LG припиняє виробництво смартфонів. Що сталося

13 хвилин(и) тому

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Компанія LG Electronics заявила в понеділок, що закриє свій збитковий бізнес з виробництва смартфонів.

У січні південнокорейський гігант у сфері електроніки заявив, що розглядав усі варіанти дій щодо підрозділу, який за шість років приніс збитків на суму близько 4,5 млрд доларів.

LG запровадила багато інновацій, включаючи надширококутні камери, та стала у 2013 році третьою компанією у світі за обсягами виробництва смартфонів.

Але боси заявили, що ринок мобільних телефонів став "неймовірно конкурентним".

У той час як Samsung та Apple залишаються двома найбільшими гравцями на ринку смартфонів, LG потерпає від власних проблем з апаратним та програмним забезпеченням.

LG намагалася дати собі раду зі збитками та вела переговори про продаж частини бізнесу, але вони провалились.

Компанія досі у трійці найпопулярніших у Північній Америці брендів, але здала позиції на інших ринках. Телефони LG також досі поширені на внутрішньому ринку Південної Кореї.

"Стратегічне рішення LG вийти з неймовірно конкурентного сектору мобільних телефонів дозволить компанії зосередити ресурси на сферах, які зростають. Це компоненти для електротранспорту, підключені пристрої, розумні будинки, робототехніка та штучний інтелект", - йдеться в повідомленні.

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Торік компанія випустила 28 млн телефонів. Для порівняння, Samsung випустив 256 млн смартфонів, за даними дослідницької фірми Counterpoint.

Телефонна продукція LG ще буде доступною для продажу, компанія також буде надавати сервісну підтримку та оновлення програмного забезпечення для нинішніх клієнтів. Очікується, що підрозділ остаточно ліквідують до кінця липня.

Виробництво смартфонів - найменший із п'яти підрозділів LG, на який припадає лише 7,4% доходу компанії. Частка LG на глобальному ринку мобільних телефонів становить близько 2%.

Досі сильні позиції LG має на ринку побутової техніки та телевізорів. LG - другий за продажами телевізорів бренд у світі після Samsung.

У грудні LG заснувала спільне підприємство з автомобільним брендом Magna International, яке вироблятиме ключові компоненти для електромобілів.