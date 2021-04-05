"Покусав Аваков". Заява Мендель про "українську російську" мову збурила мережу

1 година тому

Автор фото, СТОПКАДР YOUTUBE "БАЦМАН" Підпис до фото, Юлія Мендель останнім часом робить чимало гучних заяв

Прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що російська мова - "частина культурного розмаїття України", а самій Україні варто забрати в Росії монополію на російську мову. Ця заява викликала неабиякі суперечки в мережі.

Тему мови Юлія Мендель підняла ввечері 4 квітня в ефірі телеканалу "Дом", відповідаючи на питання глядача, чи пригноблюють в Україні російську.

Вона заявила, що мовне питання для окремих політиків є "лицемірним способом втримати політичних прихильників".

Пані Мендель зазначила, що українська мова має бути захищеною, але захист мають отримати і громадяни, "якою б мовою вони не користувались в побуті".

"Російська, а вірніше українська російська (мова - Ред.) - це частина культурного розмаїття нашої країни", - заявила спікерка Володимира Зеленського.

"Росія не є монополістом на російську мову. І нам давно час самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська", - додала Мендель.

Слід зазначити, що 30 березня схожу думку висловив також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він заявив, що Україна "зобов'язана використовувати російську мову для контрпропаганди", зокрема, створити якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал, щоб "переломити пропагандистську монополію РФ".

"Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток нашої російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і давати їй можливість вільно розвиватися", - заявляв міністр.

У мережі ці заяви викликали неоднозначну реакцію.

Користувач Ярослав Антоняк у Facebook пише про "покусану Аваковим Мендель" та закликає СБУ звернути увагу на заяви посадовця.

Сергій Стуканов пише, що логіки в "українській російській" стільки ж, скільки в "білому чорному" або "тваринному рослинному".

"Російська мова" потягне, як паровозик, з собою увесь склад: російську культуру, російську імперську традицію, російську радянську традицію. Відсепарувати їх буде годі, навіть якби хтось колись намагався, - пояснює він. - Хай би що собі думав Аваков, але правда в тому, що там, де панує російська мова, там запанує і "рускій мір".

"В Україні президентства Зеленського, коли кожного дня люди гинуть сотнями через недбалість та непрофесійність влади, Мендель пішла на захист російської мови. Знову спекулюючи мовним питанням, яке давно вирішено", - обурюється Катерина Рошук.

"Замість того, щоб турбуватися через "украинский русскій" офіс Зеленського мав би дбати про українську українську. І непогано б захистити теж російську українську, польську українську, румунську українську і розвивати різні українські мови, а не різні російські", - пише народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.

"Якщо людина не розбирається геть ні у чому, але хоче показати, що розумна, то їй може здатись, що мовознавство це те, що вона знає", - іронізує Дмитро Ісаєв.

У прихильників ширших прав російської мови в Україні заяви Авакова та Мендель теж викликали критику, але з інших причин.

"Все це залишиться пустими словами, поки не буде скасовано закон про тотальну українізацію, скасовано закон про освіту в частині мови навчання, скасовані квоти на українську мову на ТБ та радіо", - пише Ігор Гужва.

"Не можна з одного боку розсипатися в компліментах російській мові, а з іншого - повністю витісняти її з усіх сфер, - додає він. - Точніше можна, але тоді всі ці слова просто будуть сприймати як чергову брехню та політтехнології".

На захист заяв виступав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

"Прекрасні тези, щоправда, дещо запізнілі. В парламенті давно лежать мої законопроєкти про скасування закона про мову та про скасування мовних штрафів, - написав він. - Прибрати дискримінацію треба, а мову ніхто і не чіпає".