Перепустка в метро: Зеленський атакує Кличка, в мерії скаржаться на ажіотаж
Офіс президента розкритикував владу Києва через те, що містянам бракує перепусток на громадський транспорт, запроваджених на час локдауну з 5 по 16 квітня.
У заяві ОП підкреслили, що друк та видача спецперепусток - відповідальність влади столиці.
"Це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою", - йдеться в заяві.
В ОП закликали Київдержадміністрацію терміново виправити ситуацію, забезпечити містян спецперепустками та транспортом.
На 100 тисяч більше
У КМДА переконують, що зробили все можливе. А затримки з отримання перепусток пояснили ажіотажем.
Станом на 5 квітня надрукували понад 500 тис. перепусток, видали - 437 тисяч. Щоб виконати цей обсяг робіт, співробітники адміністрації працювали на вихідних, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додрукували додатково 100 тис. перепусток. Сьогодні мають видати ще 63 тисячі", - повідомив він.
Фальшиві перепустки, затори і дороге таксі
Локдаун у Києві запрацював з 5 квітня. Відтепер і до 16 квітня користуватися громадським транспортом зможуть лише ті, хто мають спецпропуски.
У перший день локдауну ціни на таксі виросли у 2-3 рази, а столичні дороги зранку паралізували затори.
У мережі з'явилися повідомлення, що працівники, які не встигли отримати свої перепустки, в тому числі медичні працівники, не змогли скористатись громадським транспортом.
З'явилися повідомлення про продаж підроблених спецпропусків на транспорт.
За повідомленням Київської міської прокуратури, у мережі викрили 18-річну киянку, яка продавала у Facebook фальшиві спецквитки.
За "перепустку" дівчина просила 200 гривень. Якщо її провину доведуть, їй загрожуватиме покарання у вигляді штрафу до 17 тис. гривень, арешту до шести місяців або обмеження волі на термін до двох років.