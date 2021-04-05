Перепустка в метро: Зеленський атакує Кличка, в мерії скаржаться на ажіотаж

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Офіс президента розкритикував владу Києва через те, що містянам бракує перепусток на громадський транспорт, запроваджених на час локдауну з 5 по 16 квітня.

У заяві ОП підкреслили, що друк та видача спецперепусток - відповідальність влади столиці.

"Це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою", - йдеться в заяві.

В ОП закликали Київдержадміністрацію терміново виправити ситуацію, забезпечити містян спецперепустками та транспортом.

На 100 тисяч більше

У КМДА переконують, що зробили все можливе. А затримки з отримання перепусток пояснили ажіотажем.

Станом на 5 квітня надрукували понад 500 тис. перепусток, видали - 437 тисяч. Щоб виконати цей обсяг робіт, співробітники адміністрації працювали на вихідних, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додрукували додатково 100 тис. перепусток. Сьогодні мають видати ще 63 тисячі", - повідомив він.

Фальшиві перепустки, затори і дороге таксі

Локдаун у Києві запрацював з 5 квітня. Відтепер і до 16 квітня користуватися громадським транспортом зможуть лише ті, хто мають спецпропуски.

У перший день локдауну ціни на таксі виросли у 2-3 рази, а столичні дороги зранку паралізували затори.

У мережі з'явилися повідомлення, що працівники, які не встигли отримати свої перепустки, в тому числі медичні працівники, не змогли скористатись громадським транспортом.

З'явилися повідомлення про продаж підроблених спецпропусків на транспорт.

За повідомленням Київської міської прокуратури, у мережі викрили 18-річну киянку, яка продавала у Facebook фальшиві спецквитки.

За "перепустку" дівчина просила 200 гривень. Якщо її провину доведуть, їй загрожуватиме покарання у вигляді штрафу до 17 тис. гривень, арешту до шести місяців або обмеження волі на термін до двох років.