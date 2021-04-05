"Велюр по-французьки": у Парижі викрили таємні вечірки багатіїв на локдауні

46 хвилин(и) тому

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Французька поліція розпочала розслідування щодо ймовірних підпільних вишуканих вечірок у Парижі, про які розповіли у ТБ-репортажі.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен наказав провести розслідування, заявивши, що подібні збори, що порушують коронавірусні обмеження, є "абсолютно неприйнятними".

Приватний телевізійний канал M6 виклав у Twitter фільм, знятий на приховану камеру, із описом "ікра, шампанське, меню найкращих кухарів і без обов'язкових масок".

Рік тому подібний скандал спалахнув в Україні. Тоді журналісти опублікували розслідування, що в ресторані "Велюр", який мав стосунок до депутата від президентської партії, відбувались гуляння попри локдаун.

У Франції наразі діє вже третій карантин.

Нові обмеження набули чинності на національному рівні у суботу і діятимуть протягом чотирьох тижнів з метою стримування сплеску захворювання на Covid-19. У неділю кількість пацієнтів з коронавірусом у реанімації зросла до 5341, що спричинило величезний тиск на французькі лікарні.

Усі школи та магазини, окрім тих, що продають товари першої необхідності, зачинені, а з 19:00 до 06:00 діє комендантська година.

У фільмі М6 показали неназваний приватний клуб у "модному районі" Парижа, де гостям сказали, що вони можуть зняти маски. До секретного приміщення із заштореними вікнами можна було потрапити через житловий будинок.

Чути, як офіціант говорить репортерці, яка вдає гостю, що "люди, які приїжджають сюди, не носять масок; як тільки ви увійдете сюди, ковіду більше немає".

Згідно з повідомленням, ціни на вишукані страви у меню стартують із 160 євро і можуть сягати 490 євро з людини.

Відео також демонструє кадри з іншої таємної вечері у розкішному місці. Голос за кадром говорить, що гості платили 220 євро з людини, а деякі цілували одне одного в щоки, ігноруючи усі правила дистанціювання.

Чути жінку, яка стверджує, що "цього тижня я вечеряла у двох-трьох ресторанах - так званих підпільних ресторанах - з деякими міністрами".

Відео стало вірусним і викликало хештег Twitter #OnVeutLesNoms, що означає "ми хочемо імена".

У відео також згадують про покарання за порушення закону у Франції - рік ув'язнення та 15 000 євро штрафу за створення ризику для чийогось життя, а для кожного гостя - 135 євро штрафу за порушення комендантської години та ще 135 євро за відсутність маски.

Коли пана Дарманена спитали стосовно цього відео, він відповів, що в умовах нинішньої кризи не існує одного правила для багатих та привілейованих, а якогось іншого для решти.

Якщо буде доведено, що відео є правдивим, за його словами, "ці люди мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності та, я думаю, засуджені за організацію таких вечірок".

За його словами, поліція щодня втручається, щоб припиняти "великі барбекю" у робітничих районах, "бо люди не поважають локдаун".

"Очевидно, що в наймодніших районах столиці правила однакові для всіх. У нас немає двох типів громадян: тих, хто має право на вечірки, і тих, хто такого права не має".

Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер також висловив занепокоєння з приводу цього відео і наполягав на тому, що "усі міністри без винятку поважають правила, і ніхто з них не вважає, що у них є якийсь спеціальний дозвіл".