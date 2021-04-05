Росія стягує до кордону війська. Як готується Україна

1 година тому

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Кадри техніки з Росії поблизу України із заклеєними номерами

Українські прикордонники - у посиленому режимі служби через повідомлення про стягнення Росією військ до кордонів з Україною.

Водночас прикордонники не фіксують переміщення військової техніки чи військових груп у безпосередній близькості від кордону, повідомили ВВС News Україна в Державній прикордонній службі.

Рух військової техніки видно на численних відео, опублікованих у соцмережах користувачами з РФ.

В Кремлі заявили, що військова техніка пересувається територією РФ у тих напрямках, в яких вважає за потрібне.

Посилений режим

Українська воєнна розвідка 1 квітня повідомила, що Росія готується ввести регулярні підрозділи збройних сил РФ на територію самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

А в Збройних силах України кажуть, що Росія стягує війська до кордону з Україною - у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму - під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021".

Українські військові знають про стягнення Росією військ до українського кордону, кажуть їхні речники. А прикордонники через це несуть службу в посиленому режимі.

Автор фото, Генеральний штаб ЗСУ

Інформацію, озвучену ЗСУ та розвідкою, враховують у Держприкордонслужбі.

"Прикордонники перебувають на посиленому варіанті несення служби, зважаючи, що Росія - це країна-агресор", - сказав ВВС News Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.

В штабі Операції об'єднаних сил заявили ВВС News Україна, що про пересування російських військ знають і готові до такого розвитку подій.

Але не кажуть, як саме готується українська сторона.

Про рух ешелонів української військової техніки на Донбасі повідомляли російські ЗМІ.

За даними українського Генштабу, вздовж українського кордону станом на 30 березня перебуває 28 батальйонно-тактичних груп збройних сил РФ і очікується зосередження ще 25 таких груп.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Заклеєні номери

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку й при цьому маскує її номерні знаки.

Розслідувачі посилаються на відео, опубліковані на початку квітня у Twitter.

На відео видно вантажівки, що перевозять гаубиці "Мста-Б". Частина номерів вантажівок заклеєна синьою плівкою. Саме ця частина вказує на приналежність до військового округу.

"Нам вдалося встановити, що і перше, і друге відео зняті в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки проходить поблизу кордону з Україною. Колони теж спрямовуються на північ", - йдеться у повідомленні розслідувачів.

Інше відео, опубліковане 4 квітня в TikTok, на думку розслідувачів, демонструє, як псковських десантників перекидають в Крим.

За номером залізничної платформи, що перевозить самохідну артилерійську установку "Нона-С", через сервіс gdevagon розслідувачі встановили, що вона прямує з Псковської області на станцію "Сімферополь-вантажний".

Відправник і отримувач - військова частина 07264 — 76-а десантно-штурмова дивізія, військові якої відомі як "псковські десантники".

Автор фото, Скріншот відео

На іншому відео за таким самим принципом через номер платформи розслідувачі з'ясували, що танки Т-72Б3 з Кемеровської області везуть на залізничну станцію Маслівка у Воронезькій області. Це неподалік кордону з Україною.

Військові "не заблукають"

У Кремлі запевняють, що пересування російської армії територією РФ не має турбувати мешканців інших країн.

"Росія не становить загрозу для жодної країни світу, зокрема і для України", - сказав прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков

Так він відповів журналісту УНІАН на запитання, чому російські військові пересуваються на техніці з прихованими номерами.

Він додав, що російські військові "не заблукають".

"Російська армія пересувається на російській території в тих напрямках, в яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне, для забезпечення надійної безпеки нашої країни", - сказав Пєсков.

У 2014 році, виправдовуючи перебування своїх військовослужбовців на території України, Росія заявляла, що вони "заблукали" і випадково перейшли кордон на територію України.

Не залишать наодинці?

На нарощення російських військ поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

Пентагон обговорює із союзниками по НАТО питання, пов'язані з загостренням ситуації, порушенням режиму припинення вогню, а також зростанням напруження в регіоні.

Очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив міністра оборони України Андрія Тарана, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці.

Підтримку суверенітету і територіальної цілісності обіцяє Україні й Європейський Союз. Про це йшлося у розмові очільника МЗС Дмитра Кулеби і глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Речниця президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом" запевнила, що Україна продовжує переговори на різних рівнях, у тому числі з країнами нормандського формату і незабаром покаже певні досягнуті домовленості.

30 квітня у вівторок президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію на сході України.

Лідери Франції та Німеччини, зокрема, наголосили, що Росії необхідно взяти на себе зобов'язання забезпечити режим припинення вогню на Донбасі та дотримуватися Мінських угод.

Цьому передувало загострення ситуації на Донбасі, де 26 березня поблизу Шумів загинуло четверо українських бійців. Це найбільші втрати української армії в одному бою від початку перемир'я у липні 2020 року.