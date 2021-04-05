У Дубаї затримали 11 голих українок. Як їх можуть покарати

12 хвилин(и) тому

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У Дубаї затримали 40 людей за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів міста. Серед затриманих виявилося 11 українок. Про це ВВС News Україна повідомили у МЗС.

"3 квітня поліція Дубаю затримала групу осіб у зв'язку із порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих - одинадцять громадянок України", - розповіли у МЗС.

Там додали, що українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з'ясування усіх обставин цієї справи.

6 квітня український консул має відвідати затриманих.

Їм загрожує серйозне покарання, можливо, навіть ув'язнення.

Також серед затриманих голих дівчат було вісім росіянок, повідомили в генконсульстві Росії.

"Зараз чекаємо повну інформацію від поліції Дубая. Попередньо відомо про затримання восьми громадян РФ, в тому числі ініціатора зйомки, серед 40 осіб. Вони звернулися за допомогою до генконсульства, але зробити тут щось складно, стаття досить серйозна - участь в розпусних діях", - повідомили РІА Новини в генконсульстві.

Як уточнив співрозмовник агентства, затриманим дівчатам загрожує до шести місяців позбавлення волі, організатору зйомки - до 1,5 року.

Також затриманим дівчатам загрожує штраф в розмірі п'яти тисяч дирхамів (близько 1390 доларів) на кожну, організатору - 50 тисяч дирхамів (близько 14 тисяч доларів).

Водночас у російському генконсульстві допустили, що влада Еміратів може помилувати затриманих дівчат у зв'язку з настанням Рамадану.

Відеоролик, що став приводом для затримань, з'явився в соцмережах минулої суботи. У ньому понад десять дівчат позують оголеними на балконі висотної будівлі в курортному районі Дубай Марина.

"Поліція Дубая попереджає про неприйнятність такої поведінки, яка не відповідає цінностям та етиці еміратського суспільства", - йдеться в заяві правоохоронних органів.