Гігантський канал Ердогана у Стамбулі. Чому арештовують адміралів

1 година тому

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Туреччина затримала десятьох адміралів у відставці після того, як вони відверто розкритикували проєкт гігантського Стамбульського каналу, який відстоює президент Реджеп Таїп Ердоган.

Адмірали були серед тих 104 морських військових, які підписали відкритий лист із застереженням про вихід з міжнародного договору, який регулює використання стратегічної протоки Босфор.

Протокою проходить дуже багато суден. Це єдиний водний шлях, що зв'язує Чорне море з Середземним морем.

Канал, який хочуть побудувати, є його альтернативою.

Чому затримали адміралів?

Десятьох адміралів звинувачують у тому, що вони хотіли вчинити злочин проти безпеки держави та конституційного ладу.

Адмірали опинилися у схожій ситуації, що і багато військових діячів, яких звинувачують у спробі перевороту проти президента Ердогана у 2016 році.

"Залишайтеся там, де ви є ... Ця нація показала усім, як вона перемогла путчистів 15 липня (2016 - Ред.) Знайте своє місце!" - заявив прессекретар президента Фареттин Алтун у Twitter, відповідаючи на лист відставних адміралів.

Деякі опозиційні політики Туреччини звинуватили уряд у "параної перевороту".

Минулого місяця уряд затвердив план будівництва Стамбульського каналу довжиною близько 45 км. Він пролягатиме з півночі на південь через Стамбул, на захід від Босфору.

Офіційним обґрунтуванням проєкту є перевантаженість Босфору - за даними інформагентства, замість 25 тисяч суден, щороку через нього проходять 40-42 тисячі суден.

Відставні адмірали висловили побоювання, що новий канал може підірвати Конвенцію Монтре від 1936 року, яка надала Туреччині контроль над протокою Босфор та встановила обмеження для комерційного та морського судноплавства там.

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Військові говорили, що слід уникати будь-яких дій, які можуть призвести до початку обговорення конвенції, додавши, що цей документ "найкраще захищає турецькі інтереси".

У світській турецькій республіці, створеній Мустафою Кемаль Ататюрком, до військових ставились як до охоронців світського режиму. Але Реджеп Ердоган, який очолює Партію справедливості і розвитку, яка має ісламістське коріння, обмежив владу військових та все більше звертається до консервативних традиціоналістів.

Що це за новий канал?

У 2011 році пан Ердоган оголосив, що Туреччина починає працювати над "Стамбульським каналом, одним з найбільших проєктів століття, що затьмарить Панамський і Суецький канали".

Він сказав, що водний шлях буде мати глибину близько 25 метрів і зможе щодня пропускати до 160 суден.

Як повідомляло турецьке інформагентство Анадолу, будівництво каналу на захід від Стамбулу між Мармуровим та Чорним морем може стати найбільшим інфраструктурним проєктом в історії Туреччини.

Критики, однак, поставили під сумнів прогнозовану вартість каналу у понад 10 млрд доларів. Дехто стверджує, що економіка Туреччини, яка переживає непрості часи, не може собі цього дозволити. Що Стамбул потребує кращого захисту від землетрусів і що проєкт ще більше забруднить багатолюдне місто, де живе понад 15 мільйонів людей.

Екологи неодноразово висловлювали занепокоєння, що через новий канал до Мармурового моря буде потрапляти вода з Чорного моря з сірководнем, а рівень води у Чорному морі зменшиться, що зачепить всі чорноморські країни, зокрема, Україну.

Дехто також підозрює, що люди, які володіють нерухомістю вздовж майбутнього каналу, і які від цього виграють, пов'язані з паном Ердоганом.

Що змінить новий канал у регіоні?

Дискусії точаться щодо того, чи не стане будівництво каналу кінцем для конвенції Монтре, яка з 1936 року регулює режим проходження чорноморських проток, зокрема, військовими кораблями. Згідно з конвенцією тоннаж та тривалість перебування у Чорному морі військових кораблів не чорноморських держав, наприклад США, суттєво обмежені. Тобто обмежене і перебування американських військових кораблів під час навчань НАТО, в яких беруть участь ВМС України.

Тож опозиційне турецьке видання Cumhuriyet вважає, що створення каналу запрошує НАТО до більшої присутності на Чорному морі, може зруйнувати конвенцію Монтре, усунути обмеження для флоту не чорноморських держав на присутність у Чорному морі і призвести до конфліктів Туреччини з Росією.

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Ердоган раніше підтримав членство Грузії в НАТО і заявив, що конвенція Монтре не буде поширюватися на новий канал.

Посол Росії у Туреччині Олексій Єрхов в коментарі РИА Новости у 2019 році заявив, що спорудження каналу не змінить міжнародно-правовий режим конвенції, тобто і обмеження присутності військових кораблів не чорноморських країн у Чорному морі.

Для нівелювання конвенції Монтре спорудження лише одного каналу "Стамбул" не вистачить, бо конвенція діє і для протоки Дарданелли, через яку також необхідно проходити військовим кораблям, перш ніж потрапити до Босфору. Тобто нівелювати конвенцію можна лише спорудженням 2 каналів, які будуть альтернативою і Босфору, і Дарданеллам. Або, якщо таке бажання виникне у турецького керівництва, розірвати її.