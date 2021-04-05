Затори у Києві, повторний ковід і королівські війни Йорданії. Теленовини ВВС

У випуску 5 квітня:

  • Транспортний колапс у столиці: метро тільки за перепустками, захмарні ціни на таксі і величезна кількість авто на дорогах. Чи готова столиця до локдауну?
  • Кількість інфікованих коронавірусом зростає. Та чи можна підчепити хворобу повторно, і за яких умов.
  • Гра престолів у Йорданії. Молодший брат короля говорить про розкол у владі і свій домашній арешт. Монарх звинувачує його у дестабілізації і навіть зв'язках із закордонними шпигунами.
  • Іржавий пояс Китаю. Як вмирає важка промисловість у колись розвинених регіонах.

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