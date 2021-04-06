Загострення на Донбасі. За добу загинули двоє військових ЗСУ

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Упродовж 5 квітня на Донбасі загинули двоє українських військових.

Один із них пішов з життя після обстрілу позицій ЗСУ неподалік Авдіївки, повідомили ввечері в понеділок в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри намагання лікарів, врятувати життя українського захисника не вдалося", - йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що на ворожий обстріл відкрили вогонь у відповідь.

Незабаром про другого загиблого розповіли вже у оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Він так само отримав несумісне з життям кульове поранення під час ворожого обстрілу.

Незадовго до появи повідомлень про загиблих Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном - вони обговорили зокрема загострення ситуації на Донбасі та нарощування російського військового контингенту на кордоні з Україною.

"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам - членам НАТО та всій Європі", - наголосив Володимир Зеленський.

Загострення на Донбасі

1 квітня українська воєнна розвідка повідомила, що Росія готується ввести регулярні підрозділи збройних сил РФ на територію самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

А в Збройних силах України заявили, що Росія стягує війська до кордону з Україною - у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму - під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021".

В штабі Операції об'єднаних сил заявили ВВС News Україна, що про пересування російських військ знають і готові до такого розвитку подій. Але не кажуть, як саме готується українська сторона.

Про рух ешелонів української військової техніки на Донбасі повідомляли російські ЗМІ.

За даними українського Генштабу, вздовж українського кордону станом на 30 березня перебуває 28 батальйонно-тактичних груп збройних сил РФ і очікується зосередження ще 25 таких груп.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) також знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку й при цьому маскує її номерні знаки.

У Кремлі тим часом запевняють, що пересування російської армії територією РФ не має турбувати мешканців інших країн.

"Росія не становить загрозу для жодної країни світу, зокрема і для України", - сказав прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

На нарощення російських військ поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

Очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив міністра оборони України Андрія Тарана, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці.