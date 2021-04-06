З тюрми в Нігерії втекли майже дві тисячі в’язнів. Як таке можливе

1 година тому

Понад 1 800 в'язнів влаштували масову втечу з тюрми в місті Оверрі, що на південному сході Нігерії.

Як повідомляє місцева влада, на в'язницю вчинили озброєний напад: до виправної установи прибули люди на автобусах та пікапах, які застосували вибухівку для підриву адміністративного блоку.

Вони були озброєні гранатометами, кулеметами та гвинтівками.

В результаті цих подій втекли 1 844 в'язні. Ще шестеро згодом повернулися, а 35 відмовилися тікати та залишились у в'язниці.

Поліція звинуватила в нападі заборонену в країні сепаратистську організацію "Корінні народи Біафри".

Там свою причетність до подій вже заперечили. Один із представників руху в коментарі агентству AFP назвав заяви нігерійської влади "брехнею".

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі схарактеризував атаку на в'язницю як терористичний акт, який, за його словами, вчинили анархісти.

Він закликав правоохоронців затримати усіх утікачів.

Штат Імо, де стався напад, давно вважається розсадником сепаратистських угруповань. Стосунки між центральним урядом Нігерії та місцевим населенням є напруженими.

З початку року об'єктами нападів уже ставали кілька поліцейських відділків та автівок поліції. Також нападникам вдалося поцупити велику кількість боєприпасів.