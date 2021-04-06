Спецназ зі штурмом затримав силовиків, які стріляли в купе потяга до Києва
Правоохоронці затримали двох озброєних силовиків, які влаштували стрілянину в вагоні пасажирського потяга, що прямував за маршрутом "Костянтинівка - Київ".
Поліція провела спеціальну операцію "Грім".
Як розповіли в Нацполіції, повідомлення про стрілянину надійшло близько 2 години ночі.
Наразі у повідомленні "Укрзалізниці" вказано, що стріляли військовослужбовці. Натомість поліція уточнила, що стріляли двоє працівників фельд'єгерської служби Держспецзв'язку, які прямували до Києва.
Потяг зупинився в районі станції Красноград, туди прибули місцеві правоохоронці.
На місці стало зрозуміло, що двоє чоловіків закрилися в одному з купе і погрожували, що в разі, якщо поліцейські підуть на штурм, то відкриють вогонь на ураження.
Інших пасажирів одразу ж евакуювали, а керівництво поліції вирішило залучити до операції спецпризначенців КОРД - затримати двох озброєних чоловіків вдалося за кілька хвилин.
Порушниками виявилися двоє військових, які прямували до Києва.
Попередньо встановлено, що стріляли вони з табельної зброї.
На обох завели кримінальні справи за статтями про хуліганство і про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронних органів, яка передбачає до 7 років позбавлення волі.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, розповідають в поліції.
У пресслужбі "Укрзалізниці" заявили, що потяг попрямував далі, але затримується на шість годин.