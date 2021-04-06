Спецназ зі штурмом затримав силовиків, які стріляли в купе потяга до Києва

1 година тому

Автор фото, Нацполіція

Правоохоронці затримали двох озброєних силовиків, які влаштували стрілянину в вагоні пасажирського потяга, що прямував за маршрутом "Костянтинівка - Київ".

Поліція провела спеціальну операцію "Грім".

Як розповіли в Нацполіції, повідомлення про стрілянину надійшло близько 2 години ночі.

Наразі у повідомленні "Укрзалізниці" вказано, що стріляли військовослужбовці. Натомість поліція уточнила, що стріляли двоє працівників фельд'єгерської служби Держспецзв'язку, які прямували до Києва.

Потяг зупинився в районі станції Красноград, туди прибули місцеві правоохоронці.

На місці стало зрозуміло, що двоє чоловіків закрилися в одному з купе і погрожували, що в разі, якщо поліцейські підуть на штурм, то відкриють вогонь на ураження.

Автор фото, Нацполіція

Інших пасажирів одразу ж евакуювали, а керівництво поліції вирішило залучити до операції спецпризначенців КОРД - затримати двох озброєних чоловіків вдалося за кілька хвилин.

Порушниками виявилися двоє військових, які прямували до Києва.

Автор фото, Нацполіція

Попередньо встановлено, що стріляли вони з табельної зброї.

На обох завели кримінальні справи за статтями про хуліганство і про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронних органів, яка передбачає до 7 років позбавлення волі.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, розповідають в поліції.

У пресслужбі "Укрзалізниці" заявили, що потяг попрямував далі, але затримується на шість годин.

Автор фото, Поліція