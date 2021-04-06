Чи образила Катар команда Зеленського схрещеними ногами

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Під час зустрічі з керівництвом Катару деякі учасники української делегації закинули ногу на ногу

Члени української делегації під час візиту президента Володимир Зеленського до Катару припустилися грубих помилок у протоколі. Про це написав у Facebook колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

Пан Безсмертний зараз викладає студентам дипломатичний протокол.

Він зазначив, що йдеться про дві "кричущі" помилки - українці продемонстрували підошву взуття приймаючій стороні, а український прапор лежав "на підлозі".

"В мусульманських державах категорично недопустимо: 1. Сидіти нога на ногу і демонструвати підошву свого взуття. Це вважається непристойним жестом і образою. 2. Не подавати і не брати документи лівою рукою. Ліва рука вважається брудною. 3. Якщо ви господар, то в жодному разі не запрошувати гостя пройти попереду себе", - зазначив він.

На фотографії із зустрічі помітно, що ногу на ногу поклав, зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше ця фотографія зникла з сайту Офісу президента.

Автор фото, Україна 24

На відео видно, що так само ногу тримав і керівник МЗС України Дмитро Кулеба. А керівник МВС Арсен Аваков, який сидів поруч з ними, тримав ноги рівно.

Проаналізувавши інші фотографії зустрічі, BBC News Україна встановила, що український прапор швидше за все під час зустрічі не лежав на підлозі, а міг трохи її торкатись.

Водночас експерти з регіону та протоколу арабських країн зазначають, що деяких помилок члени української делегації таки припустилися, але розійшлися в оцінці, наскільки вони є критичними.

Як це коментують експерти

"Звичайно, що є певні норми, яких варто дотримуватися. Але в даному випадку катарці, які там сиділи і мають європейську освіту, мабуть, з розумінням поставилися до того, що притаманне європейцям. Норми, про які зазначив Безсмертний, їх варто дотримуватися, але в сучасному світі вони вже не є такими табу, як раніше", - каже Костянтин Грищенко, який двічі обіймав посаду міністра закордонних справ України.

Автор фото, УНІАН

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса вважає, що під час перемовин українська сторона дійсно припустилася двох грубих помилок протоколу арабських країн.

"Перша - це закинуті нога на ногу, Поза нога на ногу - у побуті між арабами-мусульманами - це може бути не дуже критично, не всі араби вважають це критичним. Але до іноземців інше ставлення - під час ділового спілкування так сидіти не прийнято, адже це асоціюється із зарозумілістю, самовпевненістю, яка є недоречною на перемовинах. І така поза дійсно оголяє підошву - це має і релігійний підтекст, і естетичний".

"Друга помилка - це зовнішній вигляд жінки, здається, перекладачки, - оголені ноги - це неприйнятно в консервативних арабських суспільствах", - додає він.

Що ж до використання лівої руки для подачі документів, Ілія Куса зазначає, що це абсолютно груба помилка під час відвідин мусульманських Індонезії та Малайзії, але не для арабських країн.

Навіщо взагалі був візит?

Візит до Катару критикували користувачі соцмереж переважно через те, що він відбувся на тлі загострення на Донбасі.

"Критика поїздки абсолютно невиправдана. Один-два дні візиту не відволікають президента та тих, хто його супроводжують, від виконання обов'язків. Для цього існує президентський літак зі спецзв'язком, щоб він завжди міг вилетіти додому", - вважає Костянтин Грищенко.

"Катар є державою з величезними фінансовими ресурсами, в них є стратегічне завдання забезпечити продовольчу безпеку. Не тільки для своєї країни, але й сприяти у цьому для всього арабського світу. Там є багато речей, які можуть допомогти Україні в економічному та технологічному розвитку", - додає колишній очільник МЗС.

На його думку, варто користуватися усіма можливостями просувати інтереси України в країнах Перської затоки, Азії та Африки.

Володимир Зеленський пояснив візит тим, що Україна хоче залучити катарські інвестиції для модернізації портів, великого будівництва - готелів, автошляхів та залізниць, метро, а також постачати більше харчової продукції до регіону, отримувати з Катару скраплений газ.

"Україна дуже зацікавлена в постачанні скрапленого природного газу (LNG), а також у залученні катарських спеціалістів до розробки нашого Чорноморського шельфу", - пояснив президент.

Автор фото, Офіс президента

Під час зустрічі підписали низку документів, повідомляє Офіс президента.

Зокрема, підписана угода між українською компанією відновлюваної енергетики UDP Renewables та катарською державною компанією Nebras Power щодо катарських інвестицій в сонячну енергетику.

МЗС України та Міністерство транспорту та зв'язку Катару підписали угоду, яка передбачає збільшення інвестицій з боку катарського портового оператора QTerminals W.L.L в українському порту Ольвія у Миколаєві.

Окрім того, Катар визнав українські посвідчення моряка і погодився залучити українських поліцейських для охорони порядку під час ЧМ-2022 з футболу.