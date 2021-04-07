Ціни на газ для населення: як їх рахуватимуть з травня

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

5 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

З травня побутовим споживачам запропонують базові річні та комерційні контракти на поставку газу.

Ці та інші зміни на ринку газу для населення передбачені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Саме вона визначатиме, як далі працюватиме ринок газу для побутових споживачів.

Передбачається, що ціни на газ для населення будуть ринковими, як цього й вимагає закон, але споживачі матимуть змогу купувати газ за фіксованою ціною, яка не змінюватиметься впродовж року - від 1 травня поточного року до 30 квітня наступного.

Цю ціну постачальники газу мають оприлюднити до 25 квітня.

Постачальники також можуть запропонувати споживачам інші, так звані комерційні контракти, умови яких відрізнятимуться від базових.

Базові контракти

Базова річна пропозиція кожної компанії, що постачає газ населенню, діятиме від 1 травня до 30 квітня, незалежно від того, коли сам споживач підписав контракт. Впродовж цього часу постачальник не має права змінювати ціну. Їх запропонують споживачам за замовчуванням.

"Переведення споживачів на базовий річний контракт відбудеться автоматично, щоб люди не витрачали час і нерви на збір документів і підписання договорів", - заявив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

Споживачі, які свого часу вже уклали з постачальниками річні контракти за фіксованою ціною, отримуватимуть його за такою ціною до завершення 12 місяців дії контракту.

Якщо ви обрали базовий контракт, то маєте сплачувати рахунки до 25 числа наступного місяця.

Навіть уклавши річний контракт з одним постачальником, споживач зможе перейти до іншого.

Комерційні пропозиції

Крім базових річних контрактів, постачальники газу можуть запропонувати споживачам і інші продукти - наприклад, помісячні контракти з різними умовами.

Заявити про бажання перейти на інший контракт споживач може через сайт чи кол-центр постачальника, свій особистий кабінет, мобільний додаток, - тобто так само, як зазвичай зв'язується зі своїм постачальником. При цьому заново подавати документи, потрібні для укладання контракту з тим самим постачальником, не потрібно.

Споживач може вимагати, щоб постачальник впродовж 15 днів підтвердив, що отримав його запит. Але якщо постачальник відмовляє споживачеві у переході на інший контракт, то повинен повідомити це не пізніше, як через 10 днів після того, як отримав запит споживача.

Про перехід на іншу комерційну пропозицію постачальник має повідомити споживача письмово і не пізніш ніж через три робочі дні.

Крім того, постачальник газу може змінити умови будь-якої комерційної пропозиції, але повинен попередити про це споживача щонайменше, як за місяць до змін, і при тому письмово. Проте зміна ціни на газ не вважається зміною умов комерційного контракту.

Такі самі правила діють і коли постачальник взагалі вирішує відмовитися від якогось комерційного контракту.

Водночас постачальник матиме право самостійно вирішувати, чи може клієнт повернутися до базового контракту або ж чи приймати назад споживача, який колись перейшов до іншої компанії.

Усі умови базових та комерційних контрактів постачальник повинен зберігати на своєму сайті впродовж трьох років.

Він також має повідомляти про зміни в особистому кабінеті споживача та квитанціях, але не дрібним шрифтом, як це зазвичай буває, а як йдеться у постанові НКРЕКП, "шрифтом такого самого розміру та формату, яким зазначається сума для оплати за спожитий природний газ".

Якими можуть бути ціни на газ?

"Я так само не хочу кожен місяць мати стрес від того, буде ціна 12 грн, 15 грн, чи 20 грн. Тому ми запроваджуємо річний продукт", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи зміни на ринку газу для населення.

Він пояснив, що ціна газу буде "середньою" і визначатиметься постачальниками газу на основі форвардних контрактів, тобто контрактів, укладених наперед:

"Згідно форвардних контрактів, постачальники газу бачать, якою буде середня ціна по року. Це дає можливість згладжувати зимові найдорожчі піки", - пояснив прем'єр.

Зазвичай по завершенні опалювального сезону ціни на газ, як і попит на нього, падають. Але, як каже прем'єр, "по дві тисяч гривень газ влітку не буде". Тож вже очевидно, що літнім падінням цін на паливо навряд чи вдасться скористатися.

Валентин Землянський з Української енергетичної асоціації також вважає, що "такий очікуваний "низький сезон" на газовому ринку обіцяє бути не таким вже й низьким".

"Традиційно на європейському (а тепер вже і українському) ринках ціна на газ знижується після закінчення опалювального сезону. Поки ж поточні тренди на біржах і прогнози аналітиків говорять про збереження на досить високому рівні цін на газ у квітні-вересні поточного року", - вважає експерт.

Він прогнозує, що у контрактах з 1 травня українці побачать ціни "на рівні 8 і більше гривень за кубометр".

Це значно більше, ніж 6,99 грн за куб, якими із лютого до січня уряд обмежив постачальників газу.

У квітні, коли компанії мали змогу повернутися до ринкових цін, дехто зберіг ціни майже незмінними. Наприклад, державний "Нафтогаз" повідомив, що у квітні збереже для своїх клієнтів ціну в 6,86 грн за куб, а для тих, кого не змогли забезпечити газом їхні постачальники, пропонує 6,99 грн за куб.

Більшість регіональних компаній також запропонували квітневі ціни, що не перевищували "стелі", встановленої урядом. Проте є й ті, хто вже у квітні пропонували газ дорожче - від 7,6 грн за куб до 8,85 грн за куб.