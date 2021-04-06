Генсек НАТО подзвонив Зеленському щодо російських військ та ескалації на Донбасі

Російські війська біля України та ескалація на Донбасі. Генсек НАТО подзвонив Зеленському

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зателефонував Володимиру Зеленському, щоб обговорити ситуацію навколо ескалації на Донбасі та стягування російських військ до кордонів з Україною.

Про це Столтенберг повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Я зателефонував президентові Володимиру Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї та порушенням режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше партнерство", - заявив Столтенберг.

Сам Зеленський своєю чергою написав у твіттері, що єдиний шлях до завершення війни на Донбасі - це членство України в НАТО.

"НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для РФ", - вважає президент, додаючи, що одними реформами в армії Росію не зупинити.

Зранку у вівторок Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі також повідомила, що скликає термінове засідання для обговорення ситуації на Донбасі та вжиття негайних заходів для відновлення режиму тиші.

Там нагадали, що з моменту останнього засідання ТКГ 30 березня троє українських військових загинули, ще четверо отримали поранення і травми.

Напередодні ввечері Володимир Зеленський також спілкувався щодо ситуації на Донбасі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам - членам НАТО та всій Європі", - наголошував президент.

Загострення на Донбасі

Автор фото, Генштаб ЗСУ

1 квітня українська воєнна розвідка повідомила, що Росія готується ввести регулярні підрозділи збройних сил РФ на територію самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

А в Збройних силах України заявили, що Росія стягує війська до кордону з Україною - у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму - під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021".

В штабі Операції об'єднаних сил заявили ВВС News Україна, що про пересування російських військ знають і готові до такого розвитку подій. Але не кажуть, як саме готується українська сторона.

Про рух ешелонів української військової техніки на Донбасі повідомляли російські ЗМІ.

За даними українського Генштабу, вздовж українського кордону станом на 30 березня перебуває 28 батальйонно-тактичних груп збройних сил РФ і очікується зосередження ще 25 таких груп.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) також знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку й при цьому маскує її номерні знаки.

У Кремлі тим часом запевняють, що пересування російської армії територією РФ не має турбувати мешканців інших країн.

"Росія не становить загрозу для жодної країни світу, зокрема і для України", - сказав прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

На нарощення російських військ поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

Очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив міністра оборони України Андрія Тарана, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці.