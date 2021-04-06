Конкурс краси закінчився бійкою. З переможниці на сцені зірвали корону

40 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Переможницю звинуватили у тому, що вона розлучена

Оголошення переможниці конкурсу краси "Місіс Шрі-Ланка" закінчився конфліктом на сцені.

Під час церемонії, яка транслювалася в прямому ефірі, журі оголосили ім'я переможниці - нею стала Пушпіка да Сілва.

Під оплески та вітання інших конкурсанток на неї одягли корону.

Проте вже незабаром переможниця конкурсу 2019 року Каролін Журі, яка також була присутня на сцені, взяла мікрофон і заявила, що да Сілва не має права на корону, адже нібито є розлученою - що заборонено правилами конкурсу.

Автор фото, facebook.com/mrssrilankaworld/

"Корона переходить до конкурсантки, яка посідає 2 місце", - заявила Журі, після чого підійшла до да Сілви, зняла з неї корону і одягла на іншу конкурсантку.

Да Сілва після цього показово пішла зі сцени, а інші присутні на сцені люди кинулися вітати й обіймати нову "переможницю".

Cудячи з кадрів трансляції, знімала корону Журі не надто делікатно: в результаті да Сілва пожалілася, що змушена була звернутися до лікарні.

Жінка заявила, що отримала травму голови.

Пізніше з'ясувалося, що пані да Сілва все ж не розлучена, а живе окремо зі своїм чоловіком. Організатори конкурсу вибачилися перед нею. За кілька днів їй обіцяють повернути корону.

Да Сілва заявила, що звернеться до суду через те, як з нею повелися на сцені та образили.

Інцидент пообіцяли розслідувати організатори конкурсу "Місіс світу".

Вони засудили поведінку Каролін Журі на сцені, назвавши її ганебною.

Всесвітній конкурс краси "Місіс Шрі-Ланка" - це відомий конкурс у країні. Дружина прем'єр-міністра була серед гостей на церемонії.