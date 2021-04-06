Син Байдена назвав ключову причину свого призначення в українську компанію

1 година тому

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Син президента США Гантер Байден в інтерв'ю BBC визнав, що основною причиною його призначення в українську енергетичну компанію Burisma було його прізвище.

За його словами, представники Burisma вважали його ім'я "золотим". І саме це відіграло значну роль в запрошенні увійти до ради директорів.

Гантер Байден каже, що, погоджуючись на цю пропозицію, не до кінця усвідомлював, які негативні наслідки це може мати для його родини.

"Я розумію, що з теперішньої перспективи важко повірити, як я цього не врахував", - розповідає він.

Прізвище Байден, додав Гантер, "відкривало двері, які є закритими для інших людей" - але це було одночасно "і привілеєм, і тягарем".

Гантер Байден увійшов до ради директорів газовидобувної компанії Burisma у 2014 році. На той момент його батько був віцепрезидентом США і, як вважалося, курував політику США щодо України.

У 2016 році українська генпрокуратура проводила розслідування щодо Burisma, і в якийсь момент Джо Байден став наполягати на тому, аби українська влада звільнила тодішнього генпрокурора Віктор Шокіна.

Хоча доказів того, що його вимога була якимось чином пов'язана зі справою проти Burisma, немає, опоненти Джо Байдена все ж намагалися пов'язати ці факти. Нібито він вимагав звільнити Шокіна саме через те, що ГПУ взялася за компанію, де працює син віцепрезидента США.

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Найгучніше ці звинувачення пролунали під час останньої передвиборчої кампанії у США, коли Джо Байден балотувався на посаду президента.

Влітку 2019-го Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським натякав на можливість того, аби в Україні поновили розслідування щодо Burisma.

Зрештою через цю розмову Трампа звинуватили в тиску на українського президента і зловживанні владою.

Начебто Трамп сподівався завдяки розслідуванню скомпрометувати свого основного конкурента на виборах. Сам він це неодноразово заперечував.

У грудні 2019 року контрольована демократами Палата представників проголосувала за імпічмент Трампу.

Проте Сенат, який контролювали вже республіканці, зрештою це рішення не затвердив.

BBC поговорило з Гантером Байденом з нагоди виходу його книги "Прекрасні речі" (Beautiful Things), в якій він з-поміж іншого ділиться своїми міркуваннями щодо історії з Burisma.

У своїх спогадах син президента США пише, що не вважає роботу в українській компанії неетичною, але, враховуючи те, до яких наслідків призвело його призначення, не взявся б за неї знову.