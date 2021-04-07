В Україні за добу понад 15 тисяч нових випадків Covid-19 і найбільше смертей з початку епідемії

В Україні за добу понад 15 тисяч нових випадків Covid-19 і найбільше смертей з початку пандемії

1 година тому

Автор фото, Unian

Упродовж минулої доби, 6 квітня, в Україні виявили 15 415 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Через ускладнення, пов'язані з хворобою, помер 481 пацієнт - це найбільший показник з часів початку пандемії.

Водночас понад 11 тисяч пацієнтів одужали упродовж доби, ще понад 5,5 тисяч потрапили до лікарень з підозрою чи діагнозом Covid-19.

Найбільше нових хворих зафіксували у Києві (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Упродовж 6 квітня українські лабораторії встигли зробити понад 140 тисяч тестів на коронавірус, за весь час пандемії - 8,4 мільйона.

Загалом за увесь час в Україні виявили 1 784 579 випадків Covid-19. При цьому 1 373 851 пацієнтів одужали, 35 498 - померли від ускладнень.

В Україні з лютого діє так званий адаптивний карантин, коли регіони відносять до "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" та "червоної" зони - карантинні обмеження в них залежать від епідеміологічної ситуації.

Наразі до "червоної" зони, де діють найжорсткіші обмеження, віднесені 11 регіонів - Київ, а також Житомирська, Київська, Чернігівська, Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Сумська, Одеська, Миколаївська та Львівська області.

Представники влади розповідали, що загальнонаціональний локдаун буде можливий в разі, якщо в "червоній" зоні опиняться більшість регіонів.