В Україну йдуть сніги

42 хвилин(и) тому

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У середу, 7 квітня, у деяких регіонах України будуть морози і навіть сніг, розповідає синоптик Наталя Діденко.

За її словами, на територію України прийде повітряна маса з Арктики, а також вологий південний циклон. Низька температура та сніг будуть на Півночі, місцями у західних та центральних областях України.

Температура повітря в цих регіонах опуститься до 1-5 градусів тепла.

На заході Україні вже почався сніг. У Закарпатській області через снігопад обмежили рух великовагового транспорту на автодорозі Київ-Чоп.

Східна ж частина країни опиниться у теплому секторі циклону, тому, наприклад, на Луганщині та Донеччині температура досягатиме впродовж дня +14+18 градусів.

Тепліше повітря провокуватиме переважно дощову погоду.

Дощі очікуються на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, тих, що ближче до східної частини.

Через взаємодію північних та південних атмосферних процесів посилиться вітер.

У Києві похолодає до 3-5 градусів тепла вдень, а вночі - до нуля. Прогнозують мокрий сніг.

Теплішати ж у Києві почне на вихідних, 10-11 квітня: погода стане сонячною та теплою.

Через низьку температуру вимкнення опалення у Києві обіцяють відтермінувати на кілька днів.