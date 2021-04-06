Нові загиблі на Донбасі. Вже четверо за дві доби

18 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

У вівторок, 6 квітня, на Донбасі обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Невельське, повідомили у штабі оперативного-тактичного угруповання "Схід".

Один військовий дістав поранення, але під час евакуації він помер.

Ще один боєць загинув неподалік населеного пункту Степне, де військовий автомобіль підірвався на вибуховому пристрої.

Напередодні 5 квітня на Донбасі також загинули двоє українських військових.

Загалом, за підрахунками ВВС News Україна, з початку року на сході України загинули 27 військових, а загалом з початку липневого перемир'я - 31 людина.

У вівторок, тим часом, генсек НАТО Єнс Столтенберг зателефонував Володимиру Зеленському, щоб обговорити ескалацію на Донбасі та стягування російських військ до кордонів з Україною.

Загострення на Донбасі

1 квітня українська воєнна розвідка повідомила, що Росія готується ввести регулярні підрозділи збройних сил РФ на територію самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

А в Збройних силах України заявили, що Росія стягує війська до кордону з Україною - у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму - під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021".

Про рух ешелонів української військової техніки на Донбасі повідомляли і російські ЗМІ.

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) також знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку й при цьому маскує її номерні знаки.

У Кремлі запевняють, що пересування російської армії територією РФ не має турбувати мешканців інших країн.

"Росія не становить загрози для жодної країни світу, зокрема і для України", - сказав прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

На нарощення російських військ поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

Очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив міністра оборони України Андрія Тарана, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці.