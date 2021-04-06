Арешт за голу фотосесію. Коли відпустять 12 українок у Дубаї?

1 година тому

Автор фото, Reuters

Дубайська поліція затримала не одинадцять, як раніше повідомляли, а дванадцять громадянок України, повідомили у МЗС України.

Вони оголеними брали участь у фотосесії на балконі в Дубаї.

У вівторок дівчат відвідав український консул, кажуть в МЗС. Він також зустрівся із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаю.

Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру.

Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за скоєння такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США та депортація.

Раніше була інформація, що українкам може загрожувати в'язниця.

Дипломати кажуть, що умови утримання українок у слідчому ізоляторі прийнятні.

"Вони забезпечені їжею, медичним наглядом", - розповіли у МЗС.

Інформація про затримання людей за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів, з'явилася 5 квітня. У соцмережах поширювали фото та відео цих зйомок.

Суворі закони ОАЕ

В ОАЕ багато законів базуються на нормах шаріату і є дуже суворими. Раніше людей відправляли до в'язниці за публічні прояви почуттів. Будь-які прояви статевих стосунків, обіймів та поцілунків є забороненими.

Будь-яка людина, яка живе в ОАЕ або відвідує ОАЕ, має дотримуватися законів цієї країни. Для туристів не існує винятків.

Туристів неодноразово заарештовували під час відпочинку у Дубаї за неповагу до місцевих правил.

Секс поза шлюбом є незаконним в ОАЕ. У 2017 році британку засудили до одного року в'язниці за статевий контакт із чоловіком, з яким вона не була одружена. Про ці стосунки стало відомо, коли жінка поскаржилась владі, що чоловік надсилав їй погрози.

У публічних місцях чоловікам та жінкам, незалежно від їхнього сімейного стану, не можна палити і вживати нецензурні слова.

Також жорсткі правила стосуються зовнішнього вигляду.

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Одяг має бути стриманим і закривати більшу частину тіла.

Жінкам в ОАЕ рекомендують не носити мініспідниці, декольте та сукні, які просвічуються.

Купальники дозволені тільки на пляжі, суворо заборонено на пляжі бути топлес і тим більше заборонено з'являтися оголеними.