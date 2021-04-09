Зеленський проїхав "гарячими точками" Донбасу та показав зарядку в Авдіївці

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 8 квітня під час робочої поїздки на Донбас відвідав місця на лінії зіткнення, де в останні тижні спостерігали найбільшу ескалацію.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

"Ми проїжджаємо по всіх цих точках, де за останній період - з 1 січня - найбільша ескалація і найбільша кількість ускладнень з режимом "тиші", найбільша кількість поранених і загиблих", - зазначив Володимир Зеленський.

Загалом з початку року на Донбасі загинули 26 українських військових.

Одна з позицій, де побував Зеленський, розташована за 80 метрів від противника, зазначають в пресслужбі.

Загалом на "гарячих" ділянках українські війська постійно обстрілюють снайпери, територію навколо заміновано, додають в ОП.

"Дуже складна ділянка. Четверо наших військових були вбиті окупантами. Ще двох було поранено. Тобто шість людей. На жаль, була така ситуація, один військовий, який допомагав і рятував їх, загинув, підірвався на міні", - розповів Зеленський.

Президент додав, що українська влада та військові роблять "все, щоб захищати Українську державу та забезпечити режим припинення вогню".

"Але ми розуміємо, що коли б'ють по наших бійцях і є загиблі, - всі розуміють, що армія відповідає", - наголосив Зеленський.

Вранці 9 квітня Зеленський у Instagram оприлюднив фото з Донбасу, де розповів про свої спортивні вправи на Авдіївській промзоні.

"Авдіївка. Промка. Бруси. Доброго ранку", - підписав фото президент.

"Найбільше військ з 2014 року"

Ввечері за київським часом у США вкотре висловили занепокоєння ескалацією на Донбасі та діями Росії, зокрема, переміщеннями російських військ.

"Зараз Росія має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року. Тільки цього тижня було вбито п'ять українських солдатів. Ці сигнали глибоко непокоять", - заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі.