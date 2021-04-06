Україна домовилась про вакцини Pfizer

35 хвилин(и) тому

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Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, повідомили в Офісі президента.

Про це ще у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла, йдеться у Телеграм-каналі Офісу президента.

Пізніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що всі вакцини мають надійти протягом 2021 року, а перші партії обіцяють привезти за кілька місяців.

Вакцинація від Covid-19 триває в Україні з 24 лютого.

До країни привезли 500 тисяч доз Covishield, яку виготовляють в Індії за ліцензією AstraZeneca, та 215 тисяч доз китайської CoronaVac, які ще не використовують.

715 тисяч доз - це все, що є зараз для 40-мільйонної країни.

Протягом першого тижня в Україні щеплювали по кілька десятків людей на день. Зараз вже роблять по 15-19 тисяч щеплень на добу.

Україна перебуває на одному з останніх місць у Європі за темпами вакцинації від Covid-19.

Якщо у Британії однією дозою щепили близько 50% населення, а це десятки мільйонів людей, то в Україні перше щеплення отримали більше 1%, це 300 тисяч людей.

Українські чиновники неодноразово обіцяли нові мільйонні поставки вакцин спочатку у лютому, потім у березні.

Раніше 100 тис. доз Pfizer обіцяли у рамках програми глобальної допомоги COVAX, проте, поставки весь час переносились. За однією з версій, через те, що у світі величезна черга за цією вакциною.

За словами міністра Максима Степанова, Україна вже уклала контракти на постачання 22 млн доз вакцин від коронавірусу, частину навіть проплатила. Проте, що це за вакцини і коли вони приїдуть, поки невідомо.