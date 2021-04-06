Українська зарплата сина Байдена, ескалація на Донбасі і доля Партії Шарія. Теленовини ВВС
У випуску 6 квітня:
- Гантер Байден в інтерв'ю ВВС розповів, чому вважає виправданою зарплатню 50 тисяч доларів на місяць, і не бачить у своїй роботі на українську компанію Burisma нічого дивного;
- Шкідливі звички сина переслідували Джо Байдена під час президентської кампанії 2020, а Дональд Трамп не минав жодної нагоди, щоб не дошкулити опоненту. Пригадуємо, як склалася доля Байдена-молодшого і чим ще він завдячує батькові;
- Зростає напруженість уздовж українсько-російського кордону. Чим це загрожує континенту і світовій безпеці, в інтерв'ю ВВС розповів колишній прем'єр і міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт;
- І чому так багато галасу довкола "Партії Шарія", пояснюють наші кореспонденти.
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