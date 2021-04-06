Помер актор, який зіграв Дятлова у "Чорнобилі"
Помер 54-річний британський актор Пол Ріттер, який зіграв у відомому серіалі НВО "Чорнобиль". Він мав рак мозку.
Пол Ріттер зіграв у серіалі головного інженера ЧАЕС Анатолія Дятлова.
Крім цього серіалу він мав успішну телевізійну кар'єру у шоу Friday Night Dinner на Channel 4.
Також він зіграв ролі у фільмах про Гаррі Поттері, Джеймса Бонда та ще у багатьох стрічках та п'єсах.
Колеги описують його, як дуже розумного, веселого та інтелігентного, доброго чоловіка.
Агент актора розповів, що той був неймовірно талановитим і зіграв величезну кількість різних ролей на сцені та на екрані.
У 2019 році серіал "Чорнобиль", який зняли спільно HBO та Sky, отримав два "Золотих глобуси" та десять премій "Еммі".