Помер актор, який зіграв Дятлова у "Чорнобилі"

29 хвилин(и) тому

Автор фото, SKY UK LTD/HBO

Помер 54-річний британський актор Пол Ріттер, який зіграв у відомому серіалі НВО "Чорнобиль". Він мав рак мозку.

Пол Ріттер зіграв у серіалі головного інженера ЧАЕС Анатолія Дятлова.

Крім цього серіалу він мав успішну телевізійну кар'єру у шоу Friday Night Dinner на Channel 4.

Також він зіграв ролі у фільмах про Гаррі Поттері, Джеймса Бонда та ще у багатьох стрічках та п'єсах.

Автор фото, SKY UK/HBO

Колеги описують його, як дуже розумного, веселого та інтелігентного, доброго чоловіка.

Агент актора розповів, що той був неймовірно талановитим і зіграв величезну кількість різних ролей на сцені та на екрані.

Автор фото, Getty Images

У 2019 році серіал "Чорнобиль", який зняли спільно HBO та Sky, отримав два "Золотих глобуси" та десять премій "Еммі".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Що правда, а що вигадка в серіалі "Чорнобиль" - враження очевидця