Справа "близького родича" судді Вовка. НАБУ знайшло готівку на $3,7 млн

11 хвилин(и) тому

Автор фото, НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило нові деталі справи, в рамках якої напередодні затримали двох адвокатів, які нібито обіцяли за 100 тисяч доларів вирішити питання в Окружному адмінсуді.

Один із затриманих є близьким родичем очільника Окружного адмінсуду Павла Вовка, розповідали в НАБУ. При цьому низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що йдеться про брата пана Вовка.

Зранку у середу, 7 квітня, в Антикорупційному бюро повідомили, що під час обшуків у цій справі виявили документи на ім'я голови Окружного суду та його близького родича, а також велику кількість готівки.

Йдеться, зокрема про 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро та 20 фунтів стерлінгів.

Жодних інших деталей правоохоронці озвучувати не стали та послались на таємницю слідства. Кажуть, наразі вирішується питання про вручення підозри затриманим адвокатам.

Автор фото, НАБУ

Іфнормацію про вчорашні обшуки раніше підтвердив і сам суддя Вовк, який зазначив, що попередні спроби НАБУ довести справи щодо нього до кінця успіхом поки що не завершилися.

"Дві провалені справи - одну навіть довели до суду, іншу - погрожували передати в суд, але поки що так і не змогли. Плюс маса провокацій, тисячі новин на лояльних ресурсах, погроз, пустих звинувачень. Цього виявилося замало, щоб домогтися свого і захопити суд", - написав Вовк.

"Чекаємо на новий потік піару і, звісно ж, чергову фантастичну історію".

Автор фото, Facebook / Окружний адмінсуд Києва

Сергій Лещенко, якого вважають близьким до НАБУ, повідомив у своєму телеграм-каналі, що 100 тисяч доларів під час передачі яких і спіймали адвокатів, нібито зрештою мав отримати сам суддя Вовк.

Раніше НАБУ звинувачувало керівництво Окружного адмінсуду, зокрема Павла Вовка, в численних порушеннях закону.

Зокрема йшлося про спробу узурпувати судову владу в країні, винесення неправосудних рішень у власних інтересах, а також інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Очолювана Вовком злочинна організація, за версією НАБУ, мала на меті захопити державну владу шляхом контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Сам Вовк звинувачення заперечував. Правоохоронцям також неодноразово доводилося "ловити" його, щоб вручити повістку до суду. Але всі спроби НАБУ закінчувались невдало.

Чим відомий Окружний адмінсуд

Окружний адмінсуд давно має скандальну репутацію через низку резонансних рішень.

У 2019 році, приміром, ОАСК за позовом Ігоря Коломойського визнав націоналізацію "ПриватБанку" незаконною.

Її в суді назвали "безпідставною та такою, що здійснена з численними порушеннями чинного на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів банку".

Автор фото, НАБУ

Також Окружний адмінсуд свого часу заблокував перейменування Української православної церкви (Московського патріархату), яка, за рішенням Верховної Ради, мала внести у свою назву зв'язок з Росією.

Серед інших резонансних вердиктів ОАСК - визнання незаконним рішення Київради про перейменування проспектів Московського і Ватутіна на проспекти Бандери і Шухевича відповідно; заборона Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я; скасування заборони на показ в Україні серіалу "Свати"; поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної служби та низка інших.