МЗС пояснило, чому масово звільнили послів
Українське МЗС пояснило, що масове звільнення послів, про яке стало відомо напередодні, пов'язане із плановою ротацією.
"В українській дипломатичній службі керівники дипустанов працюють в одній країні, як правило, близько п'яти років. Частина зазначених послів перевищила термін роботи за кордоном в кілька разів", - розповів BBC News Україна речник відомства Олег Ніколенко.
Він додав, що хоча призначення нових послів ухвалює президент, робить він це за поданням міністра закордонних справ.
"Така ж процедура була дотримана й у цьому випадку", - каже пан Ніколенко.
Усі звільнені посли залишаться частиною дипломатичної служби.
Напередодні Володимир Зеленський звільнив керівників шести посольств, а також голову Представництва України при Європейському Союзу Миколу Точицького, який за сумісництвом був послом у Бельгії та Люксембурзі.
Також звільнили посла у Нідерландах Всеволода Ченцова і послів у Іраку, Таїланді, Об'єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії - Віктора Недопаса, Андрія Бешту, Юрія Полуреза та Вадима Вахрушева відповідно.
Призначили нового посла - голову Постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. На цій посаді Юрія Клименка замінила Євгенія Філіпенко.