МЗС пояснило, чому масово звільнили послів

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Українське МЗС пояснило, що масове звільнення послів, про яке стало відомо напередодні, пов'язане із плановою ротацією.

"В українській дипломатичній службі керівники дипустанов працюють в одній країні, як правило, близько п'яти років. Частина зазначених послів перевищила термін роботи за кордоном в кілька разів", - розповів BBC News Україна речник відомства Олег Ніколенко.

Він додав, що хоча призначення нових послів ухвалює президент, робить він це за поданням міністра закордонних справ.

"Така ж процедура була дотримана й у цьому випадку", - каже пан Ніколенко.

Усі звільнені посли залишаться частиною дипломатичної служби.

Напередодні Володимир Зеленський звільнив керівників шести посольств, а також голову Представництва України при Європейському Союзу Миколу Точицького, який за сумісництвом був послом у Бельгії та Люксембурзі.

Також звільнили посла у Нідерландах Всеволода Ченцова і послів у Іраку, Таїланді, Об'єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії - Віктора Недопаса, Андрія Бешту, Юрія Полуреза та Вадима Вахрушева відповідно.

Призначили нового посла - голову Постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. На цій посаді Юрія Клименка замінила Євгенія Філіпенко.