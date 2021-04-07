Кім Кардаш’ян вперше увійшла до списку мільярдерів. Як там Ахметов

1 година тому

Автор фото, Reuters

Американська телезірка Кім Кардаш'ян вперше увійшла до списку мільярдерів. Про це свідчать дані журналу Forbes.

За підрахунками видання, ще в жовтні минулого року її статки становили близько $780 мільйонів - зробити різкий стрибок Кардаш'ян вдалося завдяки бізнесам, пов'язаним із одягом та косметикою, а також доходам від реклами та інвестиціям.

Вона, з-поміж іншого, активно використовувала свою популярність в соцмережах (213 млн підписників в Instagram, ще майже 70 млн - у Twitter) для просування своїх брендів.

Кардаш'ян стала відомою у 2007 році - як учасниця реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians, яке досі користується величезною популярністю на американському телебаченні.

Наразі Кардаш'ян - одна з 2 755 людей у світі, статки яких, за версією Forbes, перевищують 1 мільярд доларів.

У списку є й репер Каньє Вест, з яким Кардаш'ян була одружена упродовж семи років. У лютому стало відомо, що телезірка подала на розлучення.

Очолює рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes засновник Amazon Джеф Безос (117 млрд).

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За ним слідує засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск (151 млрд) та президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (151 млрд).

Окрім них у п'ятірці лідерів за статками також є засновник Microsoft Білл Гейтс (124 млрд) та керівник Facebook Марк Цукерберг.

Є у списку мільярдерів Forbes і семеро українців: Рінат Ахметов (327 місце зі статками у $7,6 млрд), Віктор Пінчук (1249 місце, $2,5 млрд), Костянтин Жеваго (1362 місце, $2,3 млрд), Ігор Коломойський (1750 місце, $2,3 млрд), Геннадій Боголюбов (1833 місце, $1,7 млрд), Петро Порошенко (1931 місце, $1,7 млрд) та Вадим Новинський (2141 місце, $1,4 млрд статків).