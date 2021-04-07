Шию тюленя два роки стискало пластикове кільце. Тварину рятують

9 хвилин(и) тому

Автор фото, glenn mingham

Природоохоронці врятували самицю тюленя, знявши з нього пластикове кільце, що здавлювало шию тварини два з половиною роки.

Тюлениху знайшли на пляжі в Норфолку у Британії та забрали, щоб допомогти їй.

Ветеринари змогли зняти кільце і тепер за твариною доглядають у центрі дикої природи East Winch.

Менеджерка центру Елісон Чарльз розповідає, що рана спричинила сильне запалення, "але ми сподіваємось, що вона одужає".

Автор фото, RSPCA

Біле пластикове кільце глибоко врізалося в шию дорослої самки сірого тюленя. Самостійно тварини не можуть зняти такі предмети, щойно крізь них пройшла їхня голова.

Тюлень ріс, і кільце почало врізатися в шию, спричинивши рану глибиною 7 см, в яку потрапила інфекція.

"Все, що ми можемо зробити зараз, - це сподіватися, що вона досить сильна, щоб вижити. Але навіть якщо вона протримається протягом наступних кількох днів, до одужання ще довго. Ми будемо лікувати її протягом кількох місяців", - розповідає Елісон Чарльз.

Автор фото, RSPCA

Тюлениху назвали Пані Вікарій через біле кільце на шиї.

Це кільце, на думку природоохоронців, можливо, використовували у великих роботах на трубопроводах.