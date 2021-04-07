Біткоїни на 75 млрд. Українські посадовці масово задекларували криптовалюту

23 хвилин(и) тому

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У деклараціях за 2020 рік українські посадовці задекларували 46 351 біткоїнів - про це свідчать дані сервісу OpenDataBot, який спеціалізується на аналізі відкритих реєстрів.

Загалом біткоїни задекларували 652 посадовці різних рівнів - від представників місцевої влади до працівників міністерв та поліції.

Станом на 5 квітня, як вказують дослідними, вартість задекларованих чиновниками біткоїнів складає майже 75 млрд гривень.

Показово, що найбільше біткоїнів задекларували депутати міських рад - 11%, поліцейські - 9%, військові - 6%, районні депутати - 6%, прокурори - 4%, і тільки понад 3% - депутати парламенту.

Беззаперечний лідер рейтингу за кількістю задекларованої криптовалюти - депутат Дніпровської міської ради минулого скликання (партія Самопоміч) та місцевий бізнесмен В'ячеслав Мішалов, який вказав, що має 18 тисяч біткоїнів.

За нинішнім курсом біткоїна, який наразі коливається в районі 57 тисяч доларів, це понад 1 мільярд доларів.

Майже втричі менше біткоїнів задекларував перший секретар посольства України у В'єтнамі Петро Ленський - в його декларації йдеться про 6528 біткоїнів, які, за нинішнім курсом, еквівалентні 374 мільйонам доларів.

На третій сходинці в рейтингу - заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський (задекларував 5328 біткоїнів, $305 млн).

Його старший брат, народний депутат Анатолій Урбанський (група "За майбутнє"), задекларував 4256 біткоїнів - за нинішнім курсом, це понад 240 мільйонів доларів.

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Понад 1300 біткоїнів у своїй декларації вказав депутат Одеської міської ради Дмитро Пеструєв. Вони наразі еквівалентні більш як 75 мільйонам доларів.

З відомих політиків багато біткоїнів має соратник Віталія Кличка депутат Київради Дмитро Білоцерківець - 398, та колишня депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход - 162.

Загалом, як зазначають в OpenDataBot, кількість посадовців, які декларують криптовалюти, з кожним роком зростає.

Якщо у 2016 році таких було лише 25, то у 2020-му вже понад 600.

При цьому декларують не лише біткоїни, а й і інші популярні криптовалюти - зокрема Ethereum, Litecoin і Cardano.

Фіктивні статки?

Представники OpenDataBot зазначають, що криптовалюти в Україні досі не мають правового статусу, тому дослідити їх походження неможливо.

"В теорiї, ви спроможні задекларувати будь-яку суму в біткоїнах, не приводячи ніяких доказів її фактичного існування. Це збільшує ризик фінансових зловживань. Скажімо, заявлені біткоїни можуть бути в майбутньому використані для пояснення незаконних доходів", - кажуть в OpenDataBot.

Капіталізація ринку криптовалют наразі складає майже 2 трильйони доларів, більша частина цих грошей вкладена саме в біткоїн.

За трохи більше 10 років свого існування курс біткоїна пройшов шлях від лічених центів за одну "монету" до майже 60 тисяч доларів.

Водночас цей актив є дуже волатильним, тобто таким ціна якого може дуже різко змінюватися. Приміром, у грудні 2017 року курс біткоїна сягнув 20 тисяч доларів, після чого різко обвалився.

У 2019-му він падав до позначки в районі 3,5 тис. Рік тому, у квітні 2020-го, курс біткоїна коливався в районі 7 тисяч.