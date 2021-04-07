Гола фотосесія в Дубаї. 12 українок депортують додому
Влада Об'єднаних Арабських Еміратів підтвердила, що депортує 12 українок, яких раніше затримали через участь в груповій фотосесії на балконі, де вони знімалися оголеними.
"Генпрокуратура завершила розслідування щодо учасників зйомки з оголеними дівчатами. Усі затримані звинувачуються у зберіганні порнографічних зображень з метою виробництва порнографічних матеріалів. Причетних буде депортовано з країни. Жодних інших коментарів з цього приводу ми давати не будемо", - йдеться в заяві медіаофісу уряду емірату Дубай.
Раніше про наміри тамтешньої влади депортувати українок розповідали в українському МЗС.
Причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру.
Окрім депортації, на кожну з фігуранток справи очікує штраф у розмірі близько 1 300 доларів.
У поліції заявили, що фотосесія "не відображає цінності суспільства ОАЕ".
Речник українського МЗС Олег Ніколенко розповідав BBC News Україна, що у вівторок, до українок навідувався консул.
За його словами, умови утримання українок у слідчому ізоляторі прийнятні.
"Вони забезпечені їжею, медичним наглядом", - розповів Ніколенко.
Інформація про затримання за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів, з'явилася 5 квітня.
Суворі закони ОАЕ
В ОАЕ багато законів базуються на нормах шаріату і є дуже суворими. Раніше людей відправляли до в'язниці за публічні прояви почуттів. Будь-які прояви статевих стосунків, обіймів та поцілунків є забороненими.
Будь-яка людина, яка живе в ОАЕ або відвідує ОАЕ, має дотримуватися законів цієї країни. Для туристів не існує винятків.
Туристів неодноразово заарештовували під час відпочинку у Дубаї за неповагу до місцевих правил.
Секс поза шлюбом є незаконним в ОАЕ. У 2017 році британку засудили до одного року в'язниці за статевий контакт із чоловіком, з яким вона не була одружена. Про ці стосунки стало відомо, коли жінка поскаржилась владі, що чоловік надсилав їй погрози.
У публічних місцях чоловікам та жінкам, незалежно від їхнього сімейного стану, не можна палити і вживати нецензурні слова.
Також жорсткі правила стосуються зовнішнього вигляду.
Одяг має бути стриманим і закривати більшу частину тіла.
Жінкам в ОАЕ рекомендують не носити мініспідниці, декольте та сукні, які просвічуються.
Купальники дозволені тільки на пляжі, суворо заборонено на пляжі бути топлес і тим більше заборонено з'являтися оголеними.