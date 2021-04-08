Міністр Резніков розповів, за яких умов Україна дасть воду Криму

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Україна може почати постачання питної води до анексованого Росією Криму у разі, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози українським громадянам, які проживають на півострові.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, у такому разі Україна могла б організувати гуманітарні конвої, які б забезпечили населення півострова питною водою.

"Цистернами, діжками, як завгодно. Три КПВВ (контрольні пункти в'їзду і виїзду на адмінмежі з Кримом - Ред.) є - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний хрест - під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати", - заявив він.

Вода для Криму

Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році. На той момент близько 85% прісної води постачалося в Крим Північно-Кримським каналом. Навесні того року Україна встановила на початку цього каналу, на території Херсонської області, загороджувальну дамбу, припинивши таким чином постачання води на півострів.

Відтоді Крим відчуває серйозні проблеми з прісною водою. Москва розглядала кілька варіантів налагодити водопостачання на півострові, але жоден з них зрештою не був реалізованим.

"Позиція України дуже чітка і зрозуміла. Після деокупації Криму - буде поставка води як на територію своєї країни", - повторив Олексій Резніков офіційну позицію Києва з приводу відновлення водопостачання на півострів.

Автор фото, Unian

У лютому минулого року керівник пропрезидентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія припустив, що Київ міг би відновити постачання води до Криму в обмін на те, що Москва піде на суттєві поступки в переговорах з мирного врегулювання на Донбасу.

Уже тоді від слів Арахамії відмежувалися спікер парламенту Дмитро Разумков та голова президентської адміністрації Андрій Єрмак.

У розмові з BBC News Україна Олексій Резніков, який обіймає свою посаду з березня минулого року, заявив, що українська влада не має "жодних планів розміняти, прощупати громадську думку, створити якесь підприємство і дати воду на Крим".

"Якщо хтось десь щось там ляпнув, це випадковість, і вона не повинна сприйматися серйозно", - констатував він.

"Я нагадаю, за приписами відповідної міжнародної конвенції - Женевської, якщо я не помиляюсь, - окупант несе відповідальність за цивільне населення і за всі гуманітарні питання. Російська Федерація брала на себе відповідальність, коли окупувала наш півострів і місто Севастополь. Будь ласка", - резюмував Олексій Резніков.

Повний текст інтерв'ю Олексія Резнікова BBC News Україна очікуйте пізніше