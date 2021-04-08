Міністр Резніков розповів, за яких умов Україна дасть воду Криму

Резніков розповів, за яких умов Україна дасть воду Криму

Автор фото, Unian

Україна може почати постачання питної води до анексованого Росією Криму у разі, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози українським громадянам, які проживають на півострові.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, у такому разі Україна могла б організувати гуманітарні конвої, які б забезпечили населення півострова питною водою.

"Цистернами, діжками, як завгодно. Три КПВВ (контрольні пункти в'їзду і виїзду на адмінмежі з Кримом - Ред.) є - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний хрест - під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати", - заявив він.

Вода для Криму

Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році. На той момент близько 85% прісної води постачалося в Крим Північно-Кримським каналом. Навесні того року Україна встановила на початку цього каналу, на території Херсонської області, загороджувальну дамбу, припинивши таким чином постачання води на півострів.

Відтоді Крим відчуває серйозні проблеми з прісною водою. Москва розглядала кілька варіантів налагодити водопостачання на півострові, але жоден з них зрештою не був реалізованим.

"Позиція України дуже чітка і зрозуміла. Після деокупації Криму - буде поставка води як на територію своєї країни", - повторив Олексій Резніков офіційну позицію Києва з приводу відновлення водопостачання на півострів.

Автор фото, Unian

У лютому минулого року керівник пропрезидентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія припустив, що Київ міг би відновити постачання води до Криму в обмін на те, що Москва піде на суттєві поступки в переговорах з мирного врегулювання на Донбасу.

Уже тоді від слів Арахамії відмежувалися спікер парламенту Дмитро Разумков та голова президентської адміністрації Андрій Єрмак.

У розмові з BBC News Україна Олексій Резніков, який обіймає свою посаду з березня минулого року, заявив, що українська влада не має "жодних планів розміняти, прощупати громадську думку, створити якесь підприємство і дати воду на Крим".

"Якщо хтось десь щось там ляпнув, це випадковість, і вона не повинна сприйматися серйозно", - констатував він.

"Я нагадаю, за приписами відповідної міжнародної конвенції - Женевської, якщо я не помиляюсь, - окупант несе відповідальність за цивільне населення і за всі гуманітарні питання. Російська Федерація брала на себе відповідальність, коли окупувала наш півострів і місто Севастополь. Будь ласка", - резюмував Олексій Резніков.

Повний текст інтерв'ю Олексія Резнікова BBC News Україна очікуйте пізніше

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!