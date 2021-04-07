Україна - лідер за кількістю смертей від коронавірусу за добу в Європі

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Україна стала лідером у Європі за кількістю смертей через коронавірус за добу, такі дані станом на 6 квітня дає Рада нацбезпеки України.

Кількість таких смертей в Україні 6 квітня сягнула 430 випадків.

Найближчий показник летальних випадків у Франції (тут померли 426 людей), в Італії (421) та в Росії (382).

За кількістю смертей у світі лідирує Бразилія (1300) та США (понад тисячу).

Керівник комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький також каже, що за кількістю смертей на тисячу людей Україна поступається лише Бразилії, де від коронавірусу померли понад 4 тисячі людей. Водночас населення Бразилії вшестеро перевищує українське.

А за даними Центру громадського здоров'я, станом на 7 квітня в Україні померла вже 481 людина. Це максимальний показник від початку пандемії.

"Україна підходить до критичних показників для системи охорони здоров'я - маємо антирекорди як за рівнем госпіталізації, так і за зайнятістю місць у реанімації", - написав Радуцький у Facebook.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Вакцини від коронавірусу: побічні ефекти і чи можна від них заразитися ковідом

Також в Україні стабільно дуже висока кількість нових випадків інфікування.

7 квітня в Україні зафіксували 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби, напередодні ця цифра сягала понад 13 тисяч.

Для порівняння, станом на 6 квітня, у Франції, Польщі і Росії кількість нових хворих була 8 тисяч, в Італії 7,7 тисячі, в Іспанії та Німеччині зафіксували 6,5 тисяч випадків.

В Туреччині кількість нових випадків інфікування станом 6 квітня сягнула 50 тисяч.

Коли кінець пандемії?

МОЗ прогнозує подолання коронавірусу в Україні до кінця 2021 року. Так сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду.

Автор фото, EPA

"Я впевнений, що нам вдасться переконати 70% дорослого населення України піти в пункти вакцинації і зробити щеплення. Я впевнений, що до кінця 2021 року нам вдасться подолати коронавірусну хворобу", - сказав очільник МОЗ.

Він нагадав, що МОЗ розробило національний план вакцинації, який затвердив президент.

За його словами, для того, аби вакцинувати 70% українців, треба робити 270 щеплень щодня без вихідних.

Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Станом на 6 квітня першу дозу вакцини отримали 320 265 людей.

За минулу добу в Україні вакцинували 15,5 тисяч людей, повідомили у Центрі громадського здоров'я.