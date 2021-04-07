Користь від вакцини AstraZeneca переважує ризики – європейський регулятор

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Незвичайні тромби з низькими тромбоцитами є "вкрай рідкісним" побічним ефектом вакцинації. Такий висновок Європейського агентства лікарських засобів (EMA) за результатами вивчення можливих ризиків, пов'язаних з вакциною Oxford-AstraZeneca.

"Повідомлення про комбінації тромбів з низькими тромбоцитами вкрай рідкісні. Загалом користь від вакцини проти Covid-19 переважує ризики побічних ефектів", - йдеться в заяві європейського регулятора.

Водночас британський регулятор MHRA вважає, що людям до 30 років є сенс пропонувати альтернативну вакцину, оскільки зростає число випадків тромбозу, пов'язаних саме зі щепленням AstraZeneca.

За словами представниці MHRA, доктора Джун Рейн, "громадська безпека є найбільшим пріоритетом".

За даними MHRA, на 31 березня зробили 20 млн ін'єкцій вакциною AstraZeneca, і у 79 випадках (51 жінка, 28 чоловіків у віці від 18 до 79 років) спостерігався тромбоз. При цьому 19 осіб померло.

Як зазначила доктор Рейн, клінічні дослідження дозволяють оцінити поширені побічні ефекти, проте рідкісні випадки можна виявити лише у результаті масштабної вакцинації.

Побічна реакція

Експерти підкреслюють, що у них немає точних доказів того, що саме вакцина викликає такий стан, однак зв'язок простежується все помітніше.

Більшість відомих випадків тромбозу помітили у жінок до 60 років у перші два тижні після вакцинації.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Вакцини від коронавірусу: побічні ефекти і чи можна від них заразитися ковідом

За словами фахівців, одним з пояснень такого поєднання тромбозу і низьких тромбоцитів може бути реакція імунної системи, яка призводить до стану, схожого з тим, яке іноді спостерігається у пацієнтів, що приймають гепарин (так звана гепарин-індукована тромбоцитопенія).

Своєю чергою голова Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI) професор Вей Шень зробив кілька важливих зауважень.

Зокрема, за словами професора, необхідно належним чином оновити інформацію, яку озвучують тим, хто готується до щеплення, і самим медикам через інформацію регуляторів.

Тим, хто вже отримав першу дозу вакцини AstraZeneca, треба пропонувати другу дозу тієї ж вакцини.

А людям 18-29 років без проблем зі здоров'ям слід пропонувати не AstraZeneca, а альтернативні вакцини, якщо вони є в наявності, каже професор.

"Ми не рекомендуємо зупиняти вакцинацію для окремих осіб у будь-яких вікових групах, — наполягає професор Вей Шень, — і порада замінити AstraZeneca на альтернативну вакцину лунає радше як надзвичайний захід обережності, ніж з реальних міркувань безпеки".

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від Covid-19 триває з 24 лютого.

До країни привезли 500 тисяч доз Covishield, яку виготовляють в Індії за ліцензією AstraZeneca, нею зараз і щеплюють.

Також Україна закупила 215 тисяч доз китайської CoronaVac, але їх ще не використовують.

У 40-мільйонній країні щеплення за 1,5 місяці вакцинації щеплення отримало понад 320 тисяч людей станом на 6 квітня.

Україна перебуває на одному з останніх місць у Європі за темпами вакцинації від Covid-19.