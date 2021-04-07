Чому Болгарія обурилася через знищення пам'ятника на Полтавщині

1 година тому

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, Хтось підкопав монумент, він впав і розбився

У селі Мала Перещепина поблизу Нових Санжар на Полтавщині невідомі зруйнували монумент болгарському хану Кубрату, який керував протодержавою Велика Болгарія у VII сторіччі. Про це повідомляє поліція Полтавської області.

"На місці події новосанжарські поліцейські встановили, що невідомі особи здійснили підкоп бетонної основи комплексу, в результаті чого пам'ятна стела впала", - повідомляє поліція.

МЗС Болгарії у заяві засудило акту вандалізму і очікує від України виявлення вандалів та суду над ними.

"Болгарія надає великого значення повазі прав та історичної та культурної самобутності 200-тисячної болгарської громади в Україні, що також сприяє прекрасним стосункам між нашими двома країнами", - йдеться у заяві.

МЗС України також засудило вандалізм.

"Ця провокація не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, а сам меморіальний знак має бути якнайшвидше відновлений", - йдеться в заяві українських дипломатів.

Поліція Полтавської області повідомила, що вандалів можуть судити за ст. 298 Кримінального кодексу - за знищення об'єктів культурної спадщини. Їм загрожує великий штраф або обмеження свободи на строк до 2 років.

У відділі комунікації поліції Полтавської області BBC News Україна повідомили, що пошуки злочинців тривають. Дві основні версії злочину - "спроба чорних археологів знайти якісь скарби" або "якась провокація проти України".

У поліції відзначають, що якщо виправдається версія про "чорних археологів", це означає, що їм дуже бракує історичних знань - великі скарби в цій місцевості знайшли, але ще 1912 року.

Автор фото, Національна поліція

Хто такий хан Кубрат і як на Полтавщині опинилася його могила

Хан Кубрат приблизно у 630-х роках створив у степах нинішньої України та Кубані Велику Болгарію - об'єднання тюркських племен-протоболгар. Кубрат був союзником Візантії і завдав нищівної поразки арабським військам.

Після смерті Кубрата, яка сталася приблизно у 660-х роках, створене ним об'єднання розпалося. Один з синів Кубрата Аспарух під тиском хазар вивів своє плем'я на території сучасних Румунії та Болгарії, де 679 року заснував Перше Болгарське царство.

Тюрки-протоболгари досить швидко змішалися з місцевим слов'янським населенням, перейнявши його мову. Так і розпочалася історія балканської Болгарії і болгарської нації.

Хоча Кубрат не брав безпосередньої участі у створенні балканської Болгарії, він вважається людиною, яка заклала підвалини болгарської державності.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аспарух переводить болгар через Дунай

Полтавське видання poltava.to розповідає, що 1912 року біля села Мала Перещепина місцевий хлопчик знайшов великий скарб.

Загалом це було 800 окремих предметів переважно із золота (вагою 25 кг) і срібла (вагою 50 кг) - золоті та срібні посудини, прикраси із золотих візантійських монет-солідів середини VІІ століття, золоті браслети, персні та гривні, фрагменти зброї, золоті деталі від поясів і кінські упряжі, частини дерев'яного жезла в золотому облицюванні.

Згодом історики встановили, що знайдений перстень із монограмою "Кубрата патрикія" дозволяє стверджувати, що Перещепинський скарб перебував у могилі хана Великої Болгарії.

У 2001 році у Малій Перещепині на місці поховання Кубрата встановили пам'ятний знак. У місцевій школі є музей, присвяченій знахідці. Болгарські громадяни та етнічні болгари з усього світу приїжджають до села.

В Україні про Кубрата та місце його поховання зняли документальний фільм "Заповіт Кубрата".