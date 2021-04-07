Нова база Росії біля України, сезон пожеж і Навальний без лікаряі. Теленовини ВВС 07.04.21
У випуску 7 квітня:
- Польовий табір російських військ на кордоні: які підрозділи і техніку стягує Москва і чи готується до вторгнення.
- Що відомо про стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального, який уже тиждень голодує у в'язниці і вимагає допуску медиків.
- Весняно-польові пожежі. В Україні знову палять суху траву - чим це небезпечно.
- Драма у Суецькому каналі. Сирійський моряк уже чотири роки живе на борту покинутого судна.
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