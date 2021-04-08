Як загострення на Донбасі знецінило російський рубль

56 хвилин(и) тому

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Російський рубль дешевшає щодо долара і євро - зараз долар до рубля коштує приблизно стільки ж, скільки у листопаді минулого року, коли у світі йшла друга хвиля коронавірусу, а інвестори чекали санкцій проти Росії після обрання президентом США Джо Байдена.

Зараз інвестори знову очікують на нові санкції для Москви, але основна причина знецінення російської валюти - у зростанні геополітичної напруженості на кордоні Росії та України.

Долар у РФ почав дорожчати в середині березня: з 16 березня російська валюта подешевшала до американської приблизно на 7%.

Так само у середині березня почав змінюватися у Росії й євро - його курс піднявся до рівня листопада минулого року.

Відображення геополітики

Автор фото, CONFLICT INTELLIGENCE TEAM Підпис до фото, Перекидання російських військ до кордонів України - одна з причин нинішнього стану рубля, вважають експерти. Але загалом факторів більше

"Такої тривалої слабкості російська валюта не показувала з кінця минулого року", - пишуть аналітики Райффайзенбанку.

Тоді у США проходили президентські вибори, на яких переміг Джо Байден. Багато хто чекав, що нова адміністрація президента США буде виступати за санкції.

"Ситуація останніх двох тижнів, на нашу думку, є виключно відображенням геополітики", - пишуть аналітики Райффайзенбанку в своєму телеграм-каналі.

Вони відзначають, що рубль дешевшає при відносно стабільній нафті.

За їхньою оцінкою, долар зараз приблизно на 10 рублів дорожчий, ніж фундаментальний рівень, який визначається цінами на нафту.

В аналізі банку не уточнюється, про які саме геополітичні ризики йдеться.

Однак ослаблення рубля збіглося за часом з початком загострення ситуації на Донбасі та стягуванням Росією військ до кордонів України.

ЗМІ та очевидці в соцмережах повідомляють про перекидання російських військових і техніки на прикордонні з Україною території, а також в анексований Крим. Про це також звітували в українському Генштабі, західні дипломати і військові оглядачі.

Моніторингова місія ОБСЄ у звіті від 6 квітня заявила про різке зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі в порівнянні з попереднім періодом: 1 424 випадки проти 594.

Українська делегація запропонувала у вівторок скликати екстрену зустріч тристоронньої контактної групи для обговорення заходів з припинення вогню - сторони підтвердили необхідність перемир'я, але на спільну заяву так і не вийшли.

Санкції, облігації і рубль

Економісти вважають, що основною причиною ослаблення рубля в першу чергу став ризик санкцій.

"Швидше за все, рубль зараз дешевшає через геополітику. Мабуть, побоювання нових санкцій пов'язані з тим, що вже зроблено, з висловлюваннями президента Байдена в тому числі", - пояснює директор російського Центру дослідження фінансових технологій і цифрової економіки Сколково-РЕШ Олег Шибанов.

Він не впевнений, що причиною падіння рубля стало саме загострення ситуації на Донбасі. Він вважає, що комплекс причин може бути ширшим.

"Інвестори після приходу Байдена чекають... якщо не точкових, то, можливо, ширших санкцій. Плюс у повітрі зараз ширяє заборона на покупку нових цінних паперів російського держборгу", - пояснює він.

На початку березня адміністрація Байдена ввела проти Росії санкції, які вступили в дію 18 березня.

Цей санкційний пакет був досить м'яким, але медіа прогнозують, що влада США планує жорсткіші санкції, включно з обмеженням на купівлю держборгу.

"Інвестори побоюються і намагаються скорочувати свої позиції в тому числі в російських ОФЗ (Облігацій федеральної позики російського Мінфіну. - Ред.), виводити звідси гроші. І це впливає на рубль", - пояснює в бесіді з BBC економіст "Уралсиб" Олексій Дев'ятов.

Він також пов'язує курс рубля з політикою нової адміністрації США.

"Байден і його соратники ще до приходу в Білий дім говорили, що готові вводити нові санкції. Зараз, я думаю, ми спостерігаємо розвиток цієї ситуації", - додає економіст.

У Райффайзенбанку не бачать перспектив для зміцнення рубля найближчим часом - при збереженні цін на нафту на нинішньому рівні.

І навіть якщо ціни на нафту виростуть, ефект від цього для рубля буде зведений нанівець через бюджетні правила, відзначають в банку.

Вони очікують, що інтервенції Центробанку Росії у II кварталі будуть вищими, що отримуватиме зміцнення рубля.

Російська влада при цьому не дуже стурбована ослабленням рубля.

"В цілому макроекономічна ситуація абсолютно стабільна, передбачувана, така волатильність курсу була й раніше, були різні причини - спекулятивного і неспекулятивного характеру. Але це не впливає на економічну стабільність в цілому", - так прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів на питання журналістів про те, як ескалація ситуації на Донбасі може вдарити по російській економіці.