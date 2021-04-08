Зеленський їде на Донбас. Там вже 7 загиблих за квітень

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у четвер відвідує лінію фронту на Донбасі. Зранку штаб ООС повідомляє про чергові втрати української армії - загинув ще один боєць.

За підрахунками BBC News Україна, лише від початку квітня на передовій вже загинуло семеро українських військовослужбовців.

Підтримати бойовий дух

Володимир Зеленський відвідує ті передові позиції, де були втрати і де фіксується найбільше порушень перемир'я, про яке домовилися у липні минулого року.

"Володимир Зеленський їде на Донбас як верховний головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників", - відзначають в Офісі президента.

Напередодні пройшла екстрена зустріч Тристоронньої контактної групи по Донбасу, яку скликали з ініціативи України.

На ньому сторони підтвердили готовність дотримуватися перемир'я і погодилися, що ніяких додаткових умов для цього не потрібно.

При цьому на спільну заяву за результатами зустрічі Україна, Росія та ОБСЄ так і не вийшли.

"Російська сторона зажадала внести додаткові корективи у текст підсумкової заяви, які, на нашу думку, мали задум показати її у більш вигідному для неї світлі", - пояснили в українській делегації.

Водночас керівник російської делегації Борис Гризлов назвав зустріч безрезультатною.

Ситуація на Донбасі

Автор фото, Операція об'єднаних сил

У четвер зранку стало відомо про ще одну втрату української армії на фронті - снайпер застрелив бійця 36 бригади морської піхоти.

За підрахунками BBC News Україна, це вже сьома втрата української армії з початку місяця.

3 квітня під Шумами підірвався боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади.

5 та 6 квітня загинуло ще четверо українських бійців під Авдіївкою, Золотим-4, Степним та Невельським.

Причиною смертей стали обстріли, а біля Степного машина бійця 1-ї танкової бригади підірвалася на міні.

Крім того, 6 квітня стало відомо про смерть ще одного бійця 10-ї бригади. Він зник без зброї 3 квітня, але за кілька днів його тіло повернули проросійські формування.

Що саме сталося з військовим, зараз розслідують.

Загалом з початку перемир'я у липні 2020 року, за даними BBC News Україна, загинуло щонайменше 34 українських бійці.

Моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати все більше обстрілів на Донбасі.

За минулий тиждень число порушень зросло майже в чотири рази.