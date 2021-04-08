Данець взяв швабру і помив вікно потяга "Укрзалізниці". Соцмережі вибухнули

1 година тому

Автор фото, Johannes Wamberg Andersen

Журналіст з Данії Йоганнес Вамберг Андерсен підірвав українські соцмережі, помивши шваброю вікно потяга "Укрзалізниці", в якому мав їхати.

Сам він багато років живе і працює в Україні й навіть відкрив тут з дружиною невеликий бізнес данських фрикадельок.

Він каже, що довго намагався достукатися до чиновників на різних рівнях щодо реформ на "Укрзалізниці", але безрезультатно.

Тепер Йоганнеса кличуть в депо подивитися, як там миють вагони. І він піде.

Прибрати треба, еге ж?

Все почалося з фотопосту Йоганнеса Андерсена 4 квітня.

"Воскресіння" - з Великоднем!" - написав він данською та англійською.

На самому фото чоловік у піджаку миє шваброю вікно у звичайному вагоні "Укрзалізниці".

Автор фото, Johannes Wamberg Andersen

"Прибирати УЗ непросто, але це треба зробити, еге ж?" - додав український данець.

У розмові з BBC News Україна він пояснив: "Давно знайомий з відсутністю чистоти ззовні та всередині українських вагонів, тому й вирішив помити. А взагалі я хотів показати дітям красу України з вікна потяга".

Зізнається, що хотів купити білети у вагон, в якому їде начальник потяга, бо такі вагони зазвичай новіші. Але не зміг, тому підготувався до прибирання.

За словами чоловіка, він давно планував щось подібне.

Автор фото, Олексій Голобуцький Підпис до фото, Соцмережі одразу вибухнули "фотожабами" щодо керівництва Укрзалізниці та її наглядової ради

Якось намагався почистити вікно вологими серветками, але вагонний бруд вони "не взяли".

Тому цього разу підготувався - взяв миючий засіб та швабру, щоб дістати з перону до вікна вагону.

"Провідники ніяк не відреагували, ні слова. Що також показово", - відзначає Йоганнес.

Зробити залізницю кращою

Автор фото, Укрзалізниця

Йоганнес Андерсен давно займається темою залізниці - писав про неї, а також заснував Центр залізничних ініціатив.

"Я активіст, якщо хочете. Давно намагався просувати тему, що в України є великий потенціал, щоб за відносно невеликі гроші покращити свою залізницю", - пояснює він.

"Є Київ і є великі міста і вони, як острови, - між ними більше нічого немає. Треба це виправляти швидкою залізницею".

Він нарікає, що багато разів намагався це донести до різноманітних керівників, але без результату.

Але після посту з ним зв'язалося керівництво департаменту пасажирських перевезень і запросило у депо, щоб показати, як миють потяги.

"Я побоююсь стати заручником ситуації, у якій говорять, ніби все гарно", - зізнається чоловік.

Але каже, що планує піти і все подивитися.

Автор фото, Facebook

На "Укрзалізниці" кілька років тривають реформи, зокрема успішно ввели електронний квиток.

Але ці процеси періодично супроводжуються голосними відставками.

На початку березня Директор з комерційної роботи та логістики Іраклі Езугбая вирішив залишити свою посаду через, за його словами, "повільні реформи" та "цькування" з боку тих, хто проти реформ.

Соцмережі

Пост Йоганнеса Андерсена зі шваброю викликав великий ажіотаж в українських соцмережах.

Багато користувачів тегають "Укразалізницю" та колишнього депутата і журналіста Сергія Лещенка, який нині є членом її наглядової ради.

А інші закликають наслідувати приклад.

"Давайте підтримаємо флешмоб! Оскільки УЗ неспроможна забезпечити чистоту вікон, давайте це зробимо самі", - пише Валерій Берлет.

"Данець миє вікна свого купе. Комусь смішно, мені чомусь соромно", - нарікає Олександр Піддубний.

Автор фото, Facebook

А хтось пише, що Йоганнес просто зробив те, про що багато українців давно, але тихо мріяли.

І пригадують зарплати керівництва "Укрзалізниці".

Автор фото, Facebook

"Мабуть, потрібно, щоб у нас було більше данців" - пише письменник Мартин Якуб.

Автор фото, Facebook

А спільнота "В сухому залишку" навіть написала вірш:

"Ото подлєц, тільки подівіться,

ганьбить нахально Укрзалізницю.

А може так вагон задуман наш,

щоб не побачив пасажир пейзаж?"