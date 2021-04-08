"Переворот" у центрі Лондона. Посла М'янми вигнали спати в машину

38 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Чжо Зо Мін критикував хунту М'янми і вимагав відновлення легітимного уряду. У відповідь військовий аташе захопив будівлю посольства

Щойно звільнений посол М'янми у Лондоні провів ніч у своїй машині після того, як, за його словами, його не пустили у посольство країни.

Чжо Зо Мін повідомив журналістам, що військовий аташе М'янми змусив дипломатів залишити будівлю, а його самого звільнили з посади представника країни.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб засудив "залякування", але Велика Британія визнала звільнення посла.

Військові М'янми захопили владу внаслідок перевороту 1 лютого, що викликало протести і ескалацію насильства.

Чжо Зо Мін критикує військовий переворот і закликає до визволення поваленої лідерки М'янми Аун Сан Су Чжі.

Приблизно 600 людей, зокрема десятки дітей, були вбиті під час протестів, учасники яких вимагали повернути до влади Аун Сан Су Чжі та її партію Національна ліга за демократію.

У четвер вранці Чжо Зо Мін через офіційного представника посольства закликав уряд Великої Британії не визнавати новопризначеного посла військової хунти і вислати його до М'янми.

"У лютому відбувся переворот у М'янмі. Зараз така сама ситуація у центрі Лондоні", - сказав він.

Дипломат додав, що працівникам посольства погрожують "суворим покаранням, якщо вони не продовжать працювати на генерала армії (очільника хунти Мін Аун Хлаїна. - Ред.)".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Чжо Зо Мін спав в автомобілі поряд з посольством після захоплення будівлі військовим аташе

Як повідомляється, британську поліцію викликали, щоб перекрити вхід дипломатів до будівлі. Після того, як поширилася новина про те, що посла не пускають до будівлі посольства, біля неї зібралися демонстранти.

Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, робота посла офіційно закінчується після того, як поінформують країну перебування.

Міністерство закордонних справ Британії підтвердило, що отримало повідомлення, і що "має погодитися з рішенням, ухваленим урядом М'янми".

У березні Чжо Зо Мін закликав звільнити Аун Сан Су Чжі і заявив BBC, що М'янма "розділена" і їй може загрожувати громадянська війна.

Він стверджував, що у своїх висловлюваннях не зраджує країні. У відповідь уряд М'янми опублікував заяву, в якій зазначив, що посла викликали додому, проте той залишився в Лондоні.

Інцидент у Лондоні стався на тлі продовження масових протестів проти хунти у М'янмі.

За останню добу у місті Тазе загинули щонайменше 11 демонстрантів у сутичках з силовиками. Місцеві медіа повідомляють, що силовики використовують вогнепальну зброю, демонстранти - коктейлі Молотова та мисливські рушниці.

Історія М'янми коротко

М'янма стала незалежною від Британії у 1948 році. Більшу частину сучасної історії вона перебувала під владою військових.

У 2010 році почався процес демократизації, і 2015 року на виборах перемогла партія лідерки опозиції Аун Сан Су Чжі, яка багато років була під домашнім арештом і отримала Нобелівську премію миру.

У 2017 році армія М'янми почала наступ проти повстанців з мусульманської меншини рохінджа. Понад 500 тисяч рохінджа втекли до сусідньої Бангладеш, ООН назвала дії армії "прикладом етнічної чистки".

1 лютого 2021 року у країні стався військовий переворот. Владу захопив генерал Мін Аун Хлаїн, а Аун Сан Су Чжі арештували.