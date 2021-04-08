Бійка жінок на конкурсі краси: арештували "Місіс Світу"

38 хвилин(и) тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Момент, коли з голови Пушпіки да Сілва зідрали корону

Поліція Шрі-Ланки арештувала чинну "Місіс Світу" Каролін Журі через звинувачення у тому, що вона нібито поранила іншу королеву краси під час суперечки на сцені.

Пушпіка да Сілва виграла титул "Місіс Шрі-Ланка" на церемонії, яку транслювало телебачення у неділю. Каролін Журі, переможниця конкурсу "Місіс Шрі-Ланка" у 2019 році та конкурсу "Місіс світу-2020", мала її коронувати.

Замість цього Каролін Журі буквально здерла корону з голови пані Да Сілва, заявивши, що та не може отримати титул, оскільки є розлученою.

Пізніше пані да Сілва заявила, що наразі живе окремо від чоловіка, але не є розлученою.

Конкурс "Місіс Шрі-Ланка" відбувається в рамках конкурсів краси "Місіс Світу" для заміжніх жінок. Переможниці від кожної країни беруть участь у конкурсі "Місіс Світу".

"Існує правило, яке забороняє жінкам, які вже були заміжні і розлучились (брати участь. - Ред.), тому я роблю крок, щоб корона відійшла тій, яка отримала друге місце", - сказала Каролін Журі аудиторії перед тим, як здерти корону з голови пані да Сілва.

Вона віддала корону конкурсантці, яка отримала друге місце.

Пані да Сілва одразу залишила сцену у сльозах.

Підпис до фото, Каролін Журі віддала корону конкурсантці, яка отримала друге місце

У своєму повідомленні в Facebook пані Де Сілва повідомила, що після інциденту вона звернулася до лікарні, щоб вилікувати отриману травму голови.

"Сьогодні в Шрі-Ланці багато самотніх мам на зразок мене, які страждають, - сказала вона пізніше на пресконференції. - Ця корона присвячена тим жінкам, тим одиноким мамам, які страждають, виховуючи своїх дітей на самоті".

Вона додала, що звернеться до суду через "образливе" поводження з нею.

Іншу шрі-ланкійську модель, яка брала участь в скандальному інциденті, також арештували.

"Поліція заарештувала Каролін Журі та модель Чулу Падмендра в зв'язку з інцидентом, що стався у неділю, за звинуваченням в заподіянні легкої травми і кримінальному злочині", - сказав BBC офіційний представник поліції Аджіт Рохана.

Пані Да Сілва згодом знову коронували, і організатори конкурсу очікують, що Каролін Журі вибачиться перед нею.

Організатор "Місіс Шрі-Ланка" Чандімал Джаясінгх раніше заявив BBC: "Ми розчаровані. Те, як Каролін Журі поводилася на сцені, було ганьбою, і організація "Місіс світу" вже почала розслідування з цього приводу".

Конкурс краси "Місіс Шрі-Ланка" - найбільш популярний конкурс в країні. Дружина прем'єр-міністра була серед гостей на церемонії.