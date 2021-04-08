"Початок кінця України". Кремль погрожує Києву через Донбас

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Заступник керівника адміністрації Путіна Дмитро Козак заявив, що "Київ грає з сірниками"

Заступник адміністрації президента Росії та представник Кремля в ТКГ у Мінську Дмитро Козак заявив, що поновлення українським урядом бойових дій на Донбасі стане кінцем України. Про це повідомляє ТАСС.

"Я вважаю, що є вже такі оцінки, і підтримую ті оцінки, які є і всередині України, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл, постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив Козак, якого називають "куратором Донбасу від Кремля".

Він пригрозив, що Росія буде захищати російських громадян, які живуть на Донбасі.

"Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, ми, мабуть, будемо змушені встати на захист ", - сказав він.

Чиновник також заявив, що українська влада "грає з сірниками".

"Сьогодні важко передбачити, до чого ці діти дограються з сірниками. Ось важко просто передбачити, до чого вони дограються. Ось те, що він поїхав (Зеленський на Донбас. - Ред.), - це елемент тієї ж гри", - заявив Козак.

Також сьогодні під час розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель Володимир Путін звинуватив Україну в "провокаційних діях" і "цілеспрямованому загостренні" ситуації на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Зеленський на Донбасі

Президент Володимир Зеленський у четвер відвідує лінію розмежування на Донбасі. Зранку штаб ООС повідомляє про чергові втрати української армії - загинув ще один боєць.

За підрахунками BBC News Україна, лише від початку квітня на передовій вже загинуло семеро українських військовослужбовців.

"Володимир Зеленський їде на Донбас як верховний головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників", - відзначають в Офісі президента.