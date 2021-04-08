Чому Хлої Кардаш'ян хотіла прибрати з соцмереж своє фото без фільтрів

43 хвилин(и) тому

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Хлої Кардаш'ян заявила, що намагалася видалити власне фото "без фільтру" з соцмереж через "майже нестерпний" тиск, щоб відповідати "неможливим стандартам", встановленим шанувальниками.

Зірка реаліті-шоу та інфлюенсерка написала в Instagram, що відчуває "постійний тиск", "насмішки" і вимоги, щоб її життя виглядало ідеальним.

Її відверта заява з'явилася після спроби видалити власне зображення в бікіні, яке було опубліковано "помилково".

У новому дописі, який супроводжувався відео "без ретуші та фільтру", вона наголошує, що та початкова фотографія "була чудовою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сестри Кім, Кортні і Хлої Кардаш'ян

36-річна жінка, яка прославилася у 2007 році разом зі своєю сім'єю в реаліті-шоу "Родина Кардаш'ян", процитувала коментарі. Деякі користувачі називали її "товстою сестрою", "потворною сестрою" з родини Кардаш'ян і навіть писали, що "її батько, мабуть, не є її справжнім батьком, тому що вона так відрізняється".

Вона сказала, що "не просить ні в кого співчуття".

"Я не збираюся брехати. Це нестерпно - намагатися відповідати нестерпним стандартам, які громадськість встановила для мене", - зазначила Хлої Кардаш'ян.

"Недостатньо гарна"

Автор фото, Getty Images

"Ось вже понад десять років у фотографіях кожну ваду і недосконалість піддають мікроаналізу і висміюють, і світ щодня нагадує мені про них", - каже Хлої Кардаш'ян.

"Я люблю хороший фільтр, хороше освітлення і можливість редагування тут і там. Це те ж саме, що нанести макіяж, нафарбувати нігті або вдягти туфлі на підборах, щоб представити себе світові так, як я хочу, щоб мене бачили", - пояснила вона.

Цього тижня Хлої привернула увагу, коли її команда заявила, що вебсайти, що розмістили її фото в бікіні, порушують авторські права - бо те фото буцімто потрапило в мережу "без дозволу через помилку помічника".

Згідно з заявою Twitter, фотографія підлягає видаленню відповідно до Закону про захист авторських прав у цифрову епоху (DMCA).

Деякі користувачі, які поширили фотографію, виявили, що замість зображення з'явилося повідомлення: "Це зображення видалили у відповідь на вимогу правовласника".

Але спроби Кардаш'ян видалити фотографію ще більше спонукали користувачів поширювати їїBue.