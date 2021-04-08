"Він у труні не один". Разом з єпископом поховали муміфікований ембріон

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Останки єпископа Лундського вважаються одними з найбільш добре збережених останків з XVII століття

Муміфікований ембріон, який виявили у труні шведського єпископа XVII століття, найімовірніше був його онуком, вважають вчені.

Крихітне тіло недоношеної дитини знайшли у 2015 році захованим в ногах єпископа Лундського Педера Вінструпа - впливового теолога XVII століття.

У 2015 році могилу Вінструпа вирішили перенести з крипти в одну з веж кафедрального собору Лунда.

Вчені з історичного музею при Університеті Лунда скористалися цією можливістю, щоб вивчити муміфіковані останки, які вважаються одними з найкраще збережених з тієї епохи.

Вони поклали труну в КТ-сканер і виявили, що єпископ у ній не один. "З ним там компаньйон, маленька дитина, п'яти- або шеститижневий ембріон, спеціально кимось захований внизу труни. Може, вони якось пов'язані", - сказав у 2015 році керівник музею Пер Карстен.

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У квітні група вчених з Лунда та Стокгольма опублікувала доповідь, у якій йдеться, що спорідненість між єпископом і ембріоном вдалося встановити.

Проаналізувавши ДНК обох тіл, вчені встановили збіг у 25%. Це означає, що між ними родинний зв'язок другого ступеня: як дядько і племінник, двоюрідні брати, брати з одним загальним батьком. Але з огляду на різницю у віці, найімовірніше, що це дідусь і онук, вважають вчені.

Аналіз хромосом також показав, що ембріон був дитиною сина епіскопа. У тіл не збігалися мітохондріальні ДНК, які передаються від матері. Проте збігалася Y-хромосома, яка передається від батька.

У єпископа Вінструпа був один син, який досяг дорослого віку, - Педер Педерсен Вінструп. Він був одружений на знатній жінці, яка успадкувала маєток батька. Але в період Редукції (друга половина XVII сторіччя) у Швеції, коли королі забирали у дворянства землі, Вінструп-молодший втратив володіння і прожив решту життя в бідності. Вважалося, що синів у нього не було.