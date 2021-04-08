Вода у Крим, ризики AstraZeneca, п’ята сила фізики. Теленовини ВВС
У випуску 8 квітня:
- Чи не зустрічатимуть східні регіони російські війська квітами, і за яких умов Україна постачатиме воду у Крим. Інтерв'ю з міністром з питань реінтеграції Олексієм Резніковим.
- Європа не робитиме щеплення вакциною AstraZeneca молодим людям через ризики тромбозу. Препарат все ще безпечний для більшості - запевняють вчені.
- Чи існує п'ята сила у фізиці. Експерименти із прискоренням частинок доводять - ми все ближче до розуміння Всесвіту.
- І як зберегти океани та безпечно відслідкувати морське життя - вигадали британські вчені.
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